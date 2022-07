Spotify tue son Car Thing, mais personne ne le regrettera

Spotify décide d'arrêter la commercialisation de son Car Thing, son écran de streaming musical pour profiter du service en voiture. Une commercialisation très courte puisque le produit était disponible depuis février dernier seulement. Personne (ou presque) ne regrettera le Car Thing et c'est justement pour ça que Spotify veut le tuer.

Cela fait depuis 2019 que l’on entend parler du Car Thing, ce petit accessoire qui permet de profiter de Spotify en voiture lorsqu’on n’a pas de système dédié. Finalement lancé en février dernier, Spotify annonce la fin de la production de son premier produit matériel.

Spotify arrête les frais et stoppe la production du Car Thing

Dans ses derniers résultats semestriels, Spotify a parlé d’une augmentation de ses utilisateurs actifs et de ses abonnés. Mais la société a aussi réduit ses profits sur cette période, qui ont été « affectées négativement par notre décision d’arrêter la fabrication de Car Thing ». Elle dit dépenser 31,4 millions de dollars (soit 31 millions d’euros) pour arrêter la production de son appareil audio.

Un porte-parole de Spotify a déclaré à TechCrunch que « l’objectif de l’exploration de Car Thing par Spotify était de mieux comprendre l’écoute en voiture et d’apporter l’audio à un plus grand nombre d’utilisateurs et de véhicules ». Il explique que l’entreprise a choisi d’arrêter les frais « sur la base de plusieurs facteurs, y compris la demande de produits et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ». Heureusement pour les quelques (rares) personnes qui ont acheté un Car Thing ou qui vont en acheter, il continuera à fonctionner correctement.

Spotify brade son Car Thing pour écouler les stocks

Le Car Thing est disponible pour les abonnés Premium à Spotify et était vendu depuis sa sortie à 89,99 dollars. Spotify a décidé de le brader pour écouler les stocks au plus vite et éviter là encore d’autres frais. On peut le trouver sur le site de Spotify à 49,99 dollars en ce moment.

En tentant de prendre du recul, on peut effectivement douter de l’utilité et de l’intérêt du produit. Dans nos voitures aujourd’hui, on trouve souvent des fonctions telles qu’Android Auto ou CarPlay d’Apple qui permettent d’utiliser un service de streaming de musique. Il faut cependant reconnaître que le Car Thing peut être utile dans les modèles ne disposant pas de tels systèmes.

