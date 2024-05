Fortnite : Epic Games condamné pour avoir poussé ses jeunes joueurs à l’achat

Epic Games est à nouveau condamné à payer une amende, cette fois aux Pays-Bas, pour avoir exploité les faiblesses de ses plus jeunes joueurs en les incitant à acheter des objets sur le magasin du jeu Fortnite.

Le modèle économique de Fortnite est en ligne de mire des instances régulatrices des Pays-Bas. L’ACM (Netherlands Authority for Consumers and Markets) juge qu’Epic Games s’adonne à « des pratiques commerciales déloyales à l’égard des enfants », son cœur de cible.

Dans une déclaration publiée sur le site du régulateur, l’éditeur est jugé coupable de plusieurs infractions et se voit donc infliger une amende à hauteur de 1,1 million d’euros.

Des incitations à acheter abusives

L’ACM juge que les stratégies de vente de Fortnite exploitent ses joueurs les plus jeunes. Ainsi, le magasin en jeu « incite les enfants à faire des achats » avec des messages comme « Obtenez-le maintenant » ou « Achetez-le maintenant ».

On parle ici des cosmétiques à se procurer en jeu, achetables via les V-bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite à se procurer avec de l’argent bien réel comme bien d’autres jeux en free-to-play. Mais l’interface du magasin exploiterait son plus jeune public qui est « plus vulnérable à certaines pratiques commerciales que les consommateurs moyens ».

Selon Cateautje Hijmans van den Bergh, membre du conseil d’administration de l’ACM :

Les entreprises qui proposent des produits aux enfants ont la responsabilité de garder à l’esprit que les enfants sont particulièrement sensibles à certaines incitations. Dans le jeu populaire Fortnite, les vulnérabilités des enfants ont été exploitées et ils ont ainsi été poussés à faire des achats.

Des comptes à rebours trompeurs

L’autorité de régulation a aussi mis le doigt sur une pratique partagée par bon nombre de jeux au même modèle économique, à savoir les offres limitées par un compte à rebours, faisant disparaitre certains objets et cosmétiques du magasin après un temps donné.

Dans son enquête qui a duré plus d’un an, l’ACM a en effet remarqué que certains de ses objets étaient encore présents après la fin du compte à rebours. Sur ce point, « la peur de manquer (FOMO) des enfants a été exploitée, ce qui augmente le risque d’achats impulsifs ».

De plus, cette inconstante rendrait l’offre « complexe et présentée de telle manière qu’il était impossible de comprendre l’offre » pour les enfants. Le régulateur juge qu’une telle conception relève du dark pattern, trompant volontairement les joueurs pour les inciter à acheter.

Epic Games va faire appel

Selon le communiqué, Epic Games a informé l’ACM des différentes mesures prévues pour sa mise en conformité, qui devra être finalisée d’ici au 10 juin 2024. Ainsi, tous les comptes à rebours ont été retirés du magasin en jeu, et ce, dans le monde entier. Ces derniers ont été remplacés par une heure à laquelle les différents objets disparaitront ou seront remplacés. De plus, tous les joueurs néerlandais de moins de 18 ans n’auront accès qu’à des objets disponibles pendant au moins 48 heures sur le magasin.

Cependant, Epic Games est en désaccord avec la décision, dont il fera appel. Dans une déclaration communiquée au site GameIndustry.biz :

Les conclusions de la décision de l’ACM contiennent d’importantes erreurs factuelles sur le fonctionnement de Fortnite et de la boutique d’objets. L’ACM impose des changements qui se traduiraient par une mauvaise expérience pour les joueurs. Nous ferons appel de cette décision

L’amende semble cependant bien dérisoire par rapport à celle de 520 millions de dollars que l’éditeur a reçue en 2022 aux États-Unis pour des raisons similaires, à savoir l’utilisation de méthodes fallacieuses pour inciter à l’achat.

Ces mesures ne sont pas sans rappeler des règles similaires imposées par les régulateurs chinois en décembre dernier, visant à freiner les dépenses dans les jeux vidéo, notamment sur le jeu mobile. Les lootbox sont depuis interdits aux mineurs dans tout le pays.