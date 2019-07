Comme promis un peu plus tôt dans l’année, YouTube est désormais disponible sur Amazon Fire, TV tandis que Prime Video peut désormais être consulté via Google Chromecast ou Android TV.

Google et Amazon ont mis fin à leur querelle il y a quelques mois. Résultat, les deux géants promettaient le retour de YouTube « sur les appareils Amazon Fire TV et les téléviseurs connectés Fire TV Edition ».

Chose promise, chose due : l’application YouTube officielle est désormais disponible le service d’Amazon.

Voici ce qu’écrit le spécialiste de la distribution dans son communiqué :

L’application YouTube officielle pour Fire TV est disponible dans la section « Vos applications ». L’application officielle YouTube on Fire TV est plus puissante que jamais. À la première ouverture de l’application, les clients seront automatiquement invités à télécharger le package. À l’issue de l’installation, il leur suffira de cliquer sur l’icône pour s’enregistrer sur leur compte YouTube existant et accéder ainsi à l’ensemble de leurs bibliothèques, abonnements, playlists et recommandations. La nouvelle application YouTube sera désormais l’expérience YouTube proposée par défaut aux clients utilisant un appareil Fire TV compatible.