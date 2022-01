Android + Windows et Chrome OS : Google s’attaque au monde du PC

Google a fait une série d'annonces en marge du CES 2022 parmi lesquelles on retrouve des nouveautés pour les Chromebooks, mais aussi pour les PC sous Windows.

Le PC est l’une des grandes tendances du CES 2022. S’y joue la bataille des processeurs entre Intel, AMD et Nvidia, mais aussi la tentative d’innover sur le marché avec de nouveaux form factors. C’est aussi l’un des terrains choisis par Google pour annoncer une offensive dans le monde du PC. La firme a annoncé plusieurs nouveautés pour faciliter l’utilisation d’un smartphone Android avec un Chromebook, mais aussi avec un PC sous Windows.

Configuration des appareils simplifiée

Première nouveauté, une configuration simplifiée grâce à un appairage rapide des appareils. Dans les semaines à venir « lorsque vous allumerez votre casque compatible avec la fonction Fast Pair, votre Chromebook le détectera automatiquement et s’y associera en un seul clic ». La synchronisation rapide des appareils Bluetooth est une fonction que l’on retrouve déjà chez Apple et sur Windows. Chez Google, seul Android en profitait jusqu’à présent.

Plus intéressant, Google annonce aussi une configuration simplifiée d’un nouveau Chromebook grâce à un téléphone Android pour « accéder immédiatement à toutes les informations que vous avez déjà enregistrées, comme votre identifiant Google et votre mot de passe Wi-Fi ».

Toujours concernant les Chromebook, il sera possible de déverrouiller son ordinateur grâce à une montre sous Wear OS. Ce n’est pas la seule nouveauté qu’a présentée Google pour les appareils connectés.

La synchronisation officielle avec Windows arrive

Jusqu’à présent, Google privilégiait uniquement la synchronisation entre Chrome OS et Android. Une situation pénible pour les nombreux utilisateurs de smartphones Android avec un PC sous Windows, la majorité des utilisateurs en somme. La firme l’admet « pour la première fois avec Android, nous nous concentrons également sur la création d’applications pour d’autres plateformes, comme Windows ». Fin 2021, Google avait annoncé l’arrivée des jeux vidéo du Google Play Store sur Windows.

Désormais la firme aimerait proposer des fonctions similaires à celles intégrées sur Chrome OS : l’appairage rapide avec Fast Pair entre Windows et Android, la synchronisation des périphériques Bluetooth (casque audio) et la synchronisation des SMS et des fichiers avec Nearby Share.

Malheureusement, cela ne passe pas par un travail conjoint avec Microsoft, mais une collaboration avec des fabricants de PC. Acer, HP et Intel sont les premiers à travailler avec Google sur ces solutions prévues pour arriver sur Windows plus tard dans l’année.

