La Nvidia GeForce RTX 3090 Ti est officialisée, mais on sait peu de choses sur la plus grosse carte graphique du marché

Nvidia a bien évoqué la GeForce 3090 Ti lors du CES 2022. Mais c'était une annonce très rapide... heureusement, nous avons quelques éléments en attendant le reste des données techniques.

On ne peut pas dire que l’on ne connaissait pas la GeForce RTX 3090 Ti, la carte graphique de Nvidia a fait de l’objet de très nombreux articles depuis plusieurs mois. C’est le fer de lance de la génération RTX 30, une des dernières grosses cartes de l’ère Ampere. On peut la définir comme l’arme ultime pour joueur fortuné, mais elle se positionne aussi très bien comme une solution pour un usage studio.

Le flagship de Nvidia

Aux côtés de la GeForce RTX 3080 Ti, Nvidia vient donc d’officialiser la GeForce RTX 3090 Ti. Notez que Nvidia a communiqué peu de détails sur RTX 3090 Ti, les détails techniques seront donnés plus tard dans le mois de janvier. Néanmoins, quelques chiffres ont été communiqués.

Ce que nous savons est qu’il s’agit de la même puce graphique, la GA102, que la GeForce RTX 3080. À la différence près que le nombre d’unités de calcul actives est augmenté de manière significative : 10 752 unités de calcul classiques CUDA (10 496 unités sur la GeForce RTX 3090), 336 unités Tensor dédiées à l’IA (au lieu de 328) et 84 unités accélérant le rendu en ray tracing (au lieu de 82).

RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti Puce graphique GA102-350 GA102-300 GA102-225 Unités de calcul CUDA 10752 10496 10240 Unités de calcul Tensor 336 328 320 Unités de calcul RT 84 82 80 Mémoire 24 Go GDDR6X 24 Go GDDR6X 12 Go GDDR6X TDP 450 W 350 W 350 W Date d'annonce Janvier 2022 Septembre 2020 Juin 2021

Passer à 10 752 unités de calcul, cela signifie que l’on atteint les limites des capacités offertes par la puce graphique. Sur les RTX 3090, RTX 3080 Ti et RTX 3080, Nvidia désactive des unités de calcul, dont les unités perdues dans le cas d’une mauvaise gravure. La Nvidia GeForce RTX 3090 Ti sera donc sensiblement plus onéreuse que n’importe quelle autre carte de Nvidia.

La mémoire graphique embarquée est également dopée avec pas moins de 24 Go de GDDR6X à 21 Gbps (contre 19,5 Gbps pour la RTX 3090). Avec une bande passante à 1 To/s et le bus mémoire 384 bits, cela donne 7,7 % de plus que la RTX 3090. Du côté des fréquences la carte tournerait à 1560 / 1860 MHz, contre 1395 / 1695 MHz pour la RTX 3090, donc 10 % de mieux que la RTX 3090.

Avec une fréquence mémoire plus élevée et une enveloppe thermique rehaussée de 100 Watts, davantage d’unités de calcul… La RTX 3090 Ti ne sera pas donnée. Nvidia a promis de revenir avec tous les détails courant janvier, dont le prix de vente.

