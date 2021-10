Nvidia RTX 3090 Ti : championne de la puissance, mais pas de l’efficacité énergétique

Nvidia s'apprêterait à lancer une nouvelle carte surpuissante : la RTX 3090 Ti. Positionnée sur le très haut de gamme, elle s'illustrerait par une consommation dantesque... à l'échelle de ses performances.

C’est une RTX 3090 boostée que la marque au caméléon serait en passe de nous agiter sous le nez. D’après des informations dénichées par le site spécialisé VideoCardz, Nvidia aurait une nouvelle carte graphique de génération Ampère dans sa besace, en l’occurrence une certaine RTX 3090 Ti. Cette dernière avait préalablement été évoquée par certaines rumeurs, mais sous le nom de RTX 3090 SUPER.

Quoi qu’il en soit, la firme dégainerait pour l’occasion une version remaniée de son GPU GA102-300 (qui motorise l’actuelle 3090). Baptisée GA102-350, cette puce serait épaulée par de la mémoire vidéo plus rapide (21 Gbps contre 19,5 Gbps, doublés de 1008 Go/s de bande passante en lieu et place des 936 Go/s actuels), mais profiterait aussi d’un plus grand nombre de cœurs (10752 CUDA Cores contre 10496 sur la RTX 3090, 84 RT Core contre 82, et 336 Tensor Cores contre 328). On profiterait également de deux clusters GPU supplémentaires, indique XDA Developers.

Vers un nouveau connecteur d’alimentation pour l’occasion ?

Seulement voilà, disons que sur la consommation Nvidia semble avoir quelque peu perdu pied. Nous passerions en effet de 350 W pour la RTX 3090 à 450 W pour cette potentielle RTX 3090 Ti. Et ce n’est pas la première fois que ce TGP est évoqué, de précédentes rumeurs en avaient déjà fait mention fin août. L’information provenait alors d’une autre source. Il semble donc que cette augmentation drastique de la consommation se confirme peu à peu.

Ce TGP gargantuesque ne va pas vraiment dans le sens d’une quelconque sobriété énergétique… mais elle devrait permettre une hausse importante des fréquences du GPU, en plus de celle de la mémoire. Les performances de cette RTX 3090 Ti, si elle se concrétise, risquent donc d’être redoutables.

Pour accompagner cette hausse de la consommation, Nvidia tablerait sur le passage à un nouveau connecteur d’alimentation. Il pourrait en l’état s’agir d’un connecteur 16-pin lié au standard PCIe Gen 5. Une information qu’il faut pour l’instant prendre avec des pincettes.

On apprend enfin que cette RTX 3090 Ti serait prête pour un lancement en janvier 2022.