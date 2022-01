ZenBook 17 Fold Oled : Asus présente un PC portable à écran pliable au CES 2022

Asus a toujours des idées pour se démarquer du marché. La firme dévoile au CES 2022 son premier PC portable équipé d'un écran pliable.

Le concept des écrans pliables a fait son entrée sur le marché du smartphone avec la gamme Galaxy Fold de Samsung. Peut-on transposer cette innovation, qui permet de moduler la taille d’un écran tout en limitant l’encombrement d’un appareil, au monde des PC portables ? C’est ce que veut montrer Asus avec la présentation du ZenBook 17 Fold Oled.

Certains se souviendront peut-être du Project Precog d’Asus développé avec Intel et Microsoft en 2018. À cette époque, la firme de Redmond avait dans les cartons son Surface Neo et une version de Windows adaptée aux appareils portables d’un nouveau genre. On peut retrouver une certaine filiation dans cette nouvelle machine.

Un PC haut de gamme et polyvalent

Asus est encore prudent sur ce nouveau produit, il ne s’agit pas d’en annoncer la commercialisation au CES, mais bien de dévoiler les contours de l’appareil. Il s’agit donc d’un PC portable équipé d’un écran Oled pliable et tactile de 17,3 pouces au format 4:3 avec une définition de 2560 x 1920 pixels. Asus promet que la dalle pourra couvrir 100 % du spectre DCI-P3 et aura une certification DisplayHDR 500. Point industriel intéressant, Asus annonce avoir travaillé avec le chinois BOE pour l’élaboration de cette machine. Il ne s’agit donc pas d’une dalle fabriquée par Samsung apriori, que l’on a pourtant l’habitude de retrouver quand on parle Oled pliable.

Replié, ce PC portable prend le volume d’une machine équipée d’un écran de 12,5 pouces, c’est-à-dire plus petite qu’un format A4. À l’intérieur, le PC devrait être à la hauteur des fleurons avec un processeur Intel de dernière génération (Intel Core i7-1250U), 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage PCIe 4.0. La connectique est au niveau : deux ports Thunderbolt 4, un port jack 3,5 mm, une connexion Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Mais ce qui intéresse surtout, c’est évidemment le design du produit et sa polyvalence. Un PC portable n’est pas une tablette ni un smartphone. Pour l’utiliser correctement, on a besoin du clavier et du pavé tactile. Pour cela, un clavier Bluetooth Asus ErgoSense est fourni avec la machine et intègre les deux composants susnommés. Le clavier peut soit être posé sur la partie inférieure de l’écran pour transformer la machine en PC portable classique, soit être utilisé à distance pour profiter du maximum d’espace d’affichage avec l’écran de 17 pouces complet.

L’ensemble promet de peser moins de 2 kg, pour un encombrement assez limité : 287,6 x 129,3 x 31,9 mm quand il est replié.

Et encore en développement

L’Asus ZenBook 17 Fold Oled est prévu pour la moitié de l’année 2022. Il ne fait aucun doute qu’Asus précisera son produit lors du Computex à Taipei prévu du 24 au 27 mai 2022. Ce salon particulièrement privilégié par Asus est aussi le rendez-vous de toute l’industrie informatique au plus près de sa production.

En attendant, la marque peut entretenir son image d’avant-gardiste touche-à-tout. L’appareil sera certainement l’une des nouveautés à retenir du CES 2022. Rappelons tout de même que ce n’est pas exactement le premier PC portable à écran pliable. Lenovo avait déjà lancé son ThinkPad X1 Fold en 2020, une tablette pliable avec processeur Intel sous Windows.

