Asus Zenbook 17 Fold OLED : un prix (salé) et une date de sortie pour l’étonnant PC pliant

Il a fallu attendre neuf mois pour qu'Asus accouche d'une date de disponibilité et un tarif pour son Zenbook 17 Fold OLED. Ce n'est pourtant ni un être humain, ni un PC portable traditionnel. C'est un étonnant PC pliant dont le tarif sera évidemment salé.

Déjà vu, mais pas disponible. Le Zenbook 17 Fold OLED avait fait son apparition remarquée au CES 2022, nous avions été surpris de découvrir les visuels de cette machine équipée d’un étonnant écran OLED pliant. Le fabricant taïwanais est prêt à la commercialiser, puisqu’il annonce un tarif, une date de disponibilité et qu’il va nous laisser prendre en main ce PC atypique.

Un étonnant écran de 17,3 pouces qui se plie

Pour rappel, le ZenBook Fold utilise un écran OLED au format 4:3 avec une diagonale de 17,3 pouces (définition 2,5K), compatible Dolby Vision, qui se replie pour former un écran un peu plus conventionnel, format 3:2 et 12,5 pouces de diagonale (1 920 × 1 280 pixels une fois plié). Ce ZenBook utilise un clavier tactile, et Asus prévoit d’inclure un clavier et un trackpad de taille normale (le clavier Bluetooth Asus ErgoSense) qui peuvent s’asseoir sur la partie inférieure de l’écran ou être utilisés séparément comme clavier sans fil.

Du côté des performances, le ZenBook 17 Fold OLED adopte la marque Intel Evo. Le Zenbook 17 Fold sera donc livré avec des processeurs Intel Core i7 U-Series de 12ᵉ génération, dont le iGPU Intel Iris Xe. Évidemment, il s’agit de la version basse consommation du Core i7-1250U, avec 16 Go de mémoire vive DDR5 et de 1 To de stockage SSD.

Le ZenBook 17 Fold OLED dispose de deux ports USB-C Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6E et gère la charge rapide avec sa batterie de 75 Wh. Notons également que l’audio semble soigné, quatre haut-parleurs signés Harman Kardon, tandis qu’Asus utilise une caméra infra-rouge pour la détection faciale, en plus d’une webcam classique en 5 mégapixels.

Tarif et disponibilité du Zenbook 17 Fold OLED (UX9702)

En attendant notre première prise en main, qui sera sans doute un des appareils les plus excitants de l’IFA 2022, voici les tarifs prévus : le Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) sera commercialisé mondialement durant le 4ᵉ trimestre 2022 et vendu à partir de 3 999 euros chez tous les revendeurs partenaires d’Asus, ainsi que sur l’Asus Store.

Comme on pouvait s’y attendre, le tarif est très salé si l’on se réfère à la fiche technique de PC portable. Il faudra donc patienter quelques années, espérons le minimum, pour que ce format devienne accessible.

Asus Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) // Source : Asus

