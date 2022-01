Avec Google Assistant, vous allez pouvoir mieux contrôler votre voiture depuis chez vous

Google a dévoilé quelques petites fonctionnalités dans le cadre du CES 2022. Les propriétaires d’une voiture Volvo équipée d’Android Automotive vont pouvoir activer des fonctionnalités directement depuis leur domicile, avec l'aide de Google Assistant.

Google renforce la synergie entre les voitures équipées d’Android Automotive et l’écosystème connecté de votre domicile. La firme de Mountain View a en effet révélé quelques petites nouvelles fonctionnalités dans le cadre du CES 2022, qui se tient cette semaine à Las Vegas.

Aujourd’hui, les systèmes de Google vous permettent déjà d’utiliser votre voix en conduisant pour effectuer différents types d’action. Dans un billet de blog, Google cite notamment la possibilité d’éteindre une lumière de votre logement, de baisser votre thermostat voire de fermer ou d’ouvrir la porte de votre garage.

« Ok Google, mets le chauffage dans la Volvo »

Les nouveautés présentées sont désormais plus à double sens, puisque les nouvelles actions à distance dévoilées vous permettront, toujours avec votre voix, de contrôler cette fois-ci votre véhicule depuis votre nid douillet. Ces capacités débarqueront en premier sur les véhicules Volvo dans les prochains mois.

Vous pourrez ainsi demander à Google d’activer le chauffage ou la climatisation au sein de votre voiture, la verrouiller ou la déverrouiller, ou encore d’obtenir diverses informations comme le niveau d’autonomie restant. Il faut évidemment posséder un appareil compatible avec Google Assistant.

Bref, rien de révolutionnaire en somme, mais cela permet au moins de se passer d’une application mobile et d’optimiser l’expérience utilisateur pour ceux qui apprécient les commandes vocales.

La clé numérique sur les Samsung et Pixel

Google aborde enfin son système de clé numérique, que l’on avait déjà évoqué lors de la présentation d’Android 12 en mai 2021, et qui est l’équivalent d’Apple CarKey avec un iPhone. C’est cette fois-ci du concret, uniquement avec un téléphone Samsung ou Pixel – le groupe ne précise pas les modèles – et en s’appuyant sur l’Ultra Wideband (UWB). Les voitures concernées appartiennent pour le moment à la marque BMW.

Pour rappel, l’Ultra Wideband (UWB) est un standard radio qui permet de localiser des éléments avec une grande précision et de transmettre des données plus rapidement que le Bluetooth. Le géant californien assure que vous n’aurez plus besoin de sortir votre smartphone pour déverrouiller votre voiture.

Partager sa clé numérique à d’autres utilisateurs, comme un ami ou un membre de famille, est également au programme. À l’avenir, Google souhaite d’ailleurs élargir le nombre de téléphones et de voitures compatibles avec ce système.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.