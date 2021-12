Google a encore des envies de réalité augmentée et planche sur un successeur aux Google Glass

On savait que Google travaillait sur un système d'exploitation autour de la réalité augmentée. Selon le New York Times, un nouveau projet (casque ou lunettes) serait également dans les tuyaux. Les Google Glass n'ont pas laissé qu'un goût amer du côté de Mountain View.

Sans doute échaudée par le flop des Google Glass il y a quelques années, la firme de Mountain View n’a guère refait de vagues ces derniers temps lorsque ses principaux concurrents, Microsoft, Apple et Facebook en tête, ont commencé à parler de leurs projets de réalité augmentée ou virtuelle.

Pourtant, c’est un sujet que semble toujours avoir en tête Google qui se garde bien cependant de le formuler. Selon un article du New York Times, l’entreprise plancherait même sur « un nouveau projet ».

Une concurrence qui s’organise bien réellement

Meta a déjà dévoilé plusieurs idées de lunettes de réalité augmentée, des accessoires pour gérer la réalité virtuelle, et même un casque de VR dans le cadre de son projet Cambria qui devrait prendre forme en 2022. Et c’est sans compter sur les velléités de Métavers qui reposent en grande partie sur le casque Oculus Quest 2 et son possible successeur. Les rumeurs autour d’un casque de réalité mixte ou de lunettes de réalité augmentée (voire les deux !) continuent de circuler autour d’Apple dont le premier appareil de ce genre est également attendu l’an prochain.

Et c’est sans compter sur Microsoft qui mise plus que jamais sur son casque HoloLens pour ses projets de réalités virtuelle et augmentée à travers sa plateforme Mesh pour le travail collaboratif à distance. Un métavers différent de celui de Facebook/Meta, plus productif, mais des envies aussi du côté du gaming où l’on n’hésite pas à citer Minecraft en exemple (et vitrine ?) de ce qui peut se faire comme richesse d’univers virtuel.

Un OS pour la réalité augmentée en création

Alors quid de Google sur la planète tech ? Depuis les Google Glass, l’entreprise a travaillé dans l’ombre. Tout d’abord en faisant tomber dans son escarcelle North, une société canadienne derrière les lunettes de réalité augmentée nommées Focals. La startup devait lancer la seconde génération de son produit avant d’être rachetée en juin 2020.

Projet annulé et équipe intégrée à la division Appareils et Services de Google. Celle qui planche notamment sur le matériel Nest et les smartphones Pixel. Et quand on sait qu’un OS dédié à la réalité augmentée est en cours d’élaboration par cette même division, envisager que Google soit en train de plancher sur une matérialisation de tous ces savoirs est assez évident.

Pour aller plus loin

Microsoft et Samsung plancheraient sur un casque de réalité augmentée HoloLens grand public

Pour le New York Times, il s’agit tout simplement d’une nouvelle itération de lunettes intelligentes, à l’instar donc des Google Glass. Il faut dire que Google a récemment mis sur pied un groupe de travail étiqueté « Google Labs » pour se concentrer sur les projets à haut potentiel et sur le long terme autour de la réalité augmentée. Un sujet pris donc très au sérieux en interne avec la création d’un groupe dédié et nouveau (il existe déjà des Labs autour de l’AR/VR). De l’aveu même de l’un des responsables, Google se concentre sur une « R&D approfondie », rappelle 9to5Google…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.