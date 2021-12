Après les Google Glass, Google travaille sur un nouvel appareil de réalité augmentée

Malgré l'échec des Google Glass, la firme de Mountain View continue de travailler sur la réalité augmentée et développe un nouvel OS spécialement conçu pour cet usage

On a tendance l’oublier tant les technologies ont évolué depuis, mais Google est l’un des précurseurs de la réalité augmentée. Le constructeur lançait en effet, en mai 2012, ses Google Glass, des lunettes de réalité augmentée capables de filmer, mais aussi d’afficher des informations au coin de l’œil. Si la firme a abandonné temporairement l’appareil en 2015, il semble que le constructeur n’ait pas complètement mis fin à la production de lunettes de réalité augmentée.

Le site 9to5Google rapporte en effet que Google travaille au développement d’un tout nouveau système d’exploitation destinée à l’utilisation de la réalité augmentée. Surtout, ce système d’exploitation sera destiné à équiper un « appareil de réalité augmentée innovant ». Plusieurs annonces d’ouverture de postes ont d’ailleurs été mises en ligne sur le site de recrutement de Google, visant à embaucher des développeurs qui travailleront sur ce nouveau système. Par ailleurs, Mark Lucovsky, ancien responsable d’Oculus VR, a annoncé ce mardi avoir rejoint Google. « Ce matin, je suis devenu un Noogler [ndlr : un nouveau salarié de Google] (pour la deuxième fois). Mon rôle est de diriger l’équipe système d’exploitation pour la réalité augmentée chez Google », indique-t-il sur LinkedIn.

Google veut rendre l’informatique plus immersive

Grâce aux différentes annonces mises en ligne sur le site de Google, on peut découvrir quels sont les objectifs de la firme dans le domaine de la réalité augmentée. On peut ainsi y découvrir que les appareils seront dotés de capteurs photo, probablement pour permettre de filmer depuis « un appareil de réalité augmentée innovant ». « Nous souhaitons rendre l’informatique immersive accessible à des milliards de personnes grâce aux appareils mobiles et notre champ continue de croître et d’évoluer. L’équipe AR rend l’informatique plus perceptive, immersive et accessible », indique par exemple l’une de ses annonces.

Pour l’heure, on ignore encore ce que compte produire Google avec son équipe dédiée à la réalité augmentée. La firme n’en est pas à son coup d’essai dans ce domaine, tout comme avec la réalité virtuelle. Google avait ainsi proposé non seulement ses Google Glass, aux particuliers comme aux professionnels, mais aussi plusieurs casques de réalité virtuelle à commencer par le Google Cardboard ou le Google DayDream View.

Alors que l’industrie de la tech semble de plus en plus plonger à corps perdu vers un idéal de métavers — à l’image du groupe Facebook qui est jusqu’à se renommer Meta — Google ne souhaiterait pas rater le coche. On peut donc imaginer que la réalité augmentée à la sauce Google serve également à mettre en avant de la réalité virtuelle pour développer son propre métavers.

