Oculus Quest 2 : appels en VR, bureau virtuel, réalité mixte… le casque entre un peu plus dans le futur

Pour continuer de dorloter son casque Oculus Quest 2, la branche réalité virtuelle de Meta multiplie les mises à jour pour encore plus d'immersion. La v35 apporte la réalité mixte, le bureau du futur, les appels en VR dans Messenger et bien d'autres améliorations.

Bienvenue dans votre vie de demain ! Casque sur la tête, vous pourrez bientôt tout faire, de vos loisirs à vos appels en réalité virtuelle avec vos amis, en passant par votre travail de bureautique et votre sport, le tout dans un environnement virtualisé personnalisable. Et ce futur, Oculus veut en être.

Pour cela, la branche VR de Meta bichonne ses casques et notamment l’Oculus Quest 2 qui mise sur sa mobilité, l’atout majeur dans le secteur. C’est lui qui centralise toutes les nouveautés régulièrement ajoutées, même si le Rift S n’a pas encore dit son dernier mot et que les Rift et Quest de première génération peuvent encore prétendre à beaucoup.

Devenir encore plus réel dans le décor virtuel

Oculus a annoncé le déploiement en cours de la mise à jour logicielle v35. Cette nouvelle venue, quelques semaines après l’événement Facebook Connect qui avait permis de présenter le nouveau nom de l’entreprise (Meta) et différentes fonctions pour les casques, vient justement officialiser l’arrivée d’améliorations notables pour les utilisateurs.

À commencer par l’ajout d’une dose de réalité mixte à vos futures expériences en réalité virtuelle. La v35 va permettre le déploiement d’une caméra de réalité mixte mobile depuis l’application. Elle va ainsi fusionner le contenu du jeu dans le casque avec celui filmé par l’appareil. Cela s’ajoute à la fonction Live Overlay arrivée au printemps qui permettait de devenir bien réel dans un décor virtuel. Là, c’est un pas supplémentaire.

Car si Live Overlay utilisait la perspective du casque dans son rendu, cette fois-ci, c’est celle du smartphone qui permettra de voir de quoi vous avez l’air en jouant (demandez à un ami de vous filmer ou poser votre appareil dans un coin stable). Vous pourrez également partager le rendu et montrer avec un effet miroir ce que vous voyez aussi dans le casque quand vous jouez à Beat Saber, SUPERHOT VR, Pistol Whip ou encore Synth Riders.

Mais tout le monde ne va pas pouvoir en profiter. Il faut être équipé d’un iPhone Xs ou supérieur tournant sous iOS 11 a minima.

Des appels en VR dans Messenger

Il y a quelques mois, Oculus a ajouté la compatibilité avec Facebook Messenger à son interface. Il est ainsi possible de communiquer avec ses amis par texte. Désormais, vous allez pouvoir passer des appels audio ou vidéo avec eux, qu’ils aient ou non un casque.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Vous pourrez sortir de votre partie, la continuer tout en répondant et même inviter un contact avec un casque Oculus pour une rencontre en personne (virtuelle). Appels Messenger en VR va arriver progressivement.

La sauvegarde sur le cloud enfin !

Il est désormais possible de créer plusieurs comptes utilisateurs sur un même casque et même de partager des applications ou jeux payants, le tout en conservant ses propres paramètres, prouesses dans les jeux et listes de contacts.

Ajoutez un compte et partagez les applications entre utilisateurs d’un même Quest // Source : Oculus La gestion du multicomptes // Source : Oculus

Jusque-là en bêta, le multicompte devient standard dans l’interface dès que plusieurs comptes sont enregistrés. Mais cela permet l’apparition d’un onglet Paramètres pour gérer les partages, les réglages et autres aspects liés aux multiples utilisateurs.

Pouvoir différencier les multiples utilisateurs d’un même casque multiplie aussi les risques en cas de soucis. Pour cela, Oculus lance Cloud Backup, un système de sauvegarde de vos paramètres et progression dans les apps sur des serveurs. Cela pourra simplifier bien des usages, notamment en cas de redémarrage de l’appareil ou de problèmes rencontrés. L’option sera activée par défaut, mais Oculus a rappelé que les développeurs d’apps n’étaient nullement tenus d’y avoir recours.

Horizon Workrooms, le bureau personnalisé arrive

Le métavers se rapproche décidément de plus en plus chez Meta qui ne cache pas vouloir faire de ses casques, le Quest 2 en tête, des outils pour y basculer un peu plus. Pour cela, il faut aussi savoir convaincre les travailleurs, désormais habitués au télétravail et donc à la distance avec leurs collègues. Pour cela, Horizon Workrooms a été déployé à l’été dans le but de familiariser le plus grand nombre avec un bureau virtuel basé cependant sur quelques éléments bien réels parfois.

Si Horizon Workrooms était aussi pensé comme un espace de travail collectif, il est important de penser aussi au bien-être individuel et donc d’offrir de la personnalisation. La v35 introduit des environnements de bureau personnalisable, que ce soit par de la décoration ou l’ajout du logo de l’entreprise. Oculus promet que ceci n’est qu’un « premier pas » et que d’autres mises à jour ajouteront des options supplémentaires.

Cela va également de pair pour Horizon Home, le hub d’accueil au démarrage du casque qui va faire peau neuve aussi pour accueillir aussi vos contacts et permettre le partage de davantage d’expériences au sein d’un même environnement virtuel. Et Meta compte bien d’ailleurs y ajouter ses autres services pour mettre en place les prémices de son futur métavers : Instagram, Facebook, mais aussi Spike (service de mail et chat axé autour de la collaboration) et bien d’autres vont arriver sous forme de panneau 2D dans votre Horizon Home pour garder l’utilisateur dans ce monde virtuel avec des apps qu’il a l’habitude d’utiliser dans le réel.

Si vous voulez tester les nouveautés logicielles avant l’heure de manière générale, Oculus a annoncé le lancement d’un canal de bêta publique ouvert à tous. En tout cas aux premiers inscrits, premiers servis. N’oubliez pas qu’une version bêta n’est jamais totalement stable et une fois votre Quest mis à jour vers ce canal, vous ne pourrez plus revenir aux versions antérieures du logiciel. Il faudra attendre la version définitive de la mise à jour pour quitter l’espace bêta.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.