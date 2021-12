Microsoft et Samsung plancheraient sur un casque de réalité augmentée HoloLens grand public

Afin de proposer une possible alternative grand public à son excellent, mais onéreux, casque de réalité mixte HoloLens, Microsoft travailleraient actuellement sur un nouveau produit en partenariat avec Samsung, selon la presse coréenne.

Après Niantic pour une version évoluée de Pokemon, différents partenaires à travers sa plateforme Mesh, Microsoft poursuit sa plongée dans la réalité augmentée et mixte avec un nouvel acolyte.

Selon le média coréen The Elec, l’entreprise américaine aurait débuté un projet en partenariat avec Samsung autour de son casque HoloLens l’été dernier. Les choses auraient débuté dès le printemps dernier au sein du groupe asiatique, avec plusieurs divisions impliquées, rapporte le média citant des sources internes.

Samsung veut rebasculer dans une réalité alternative

L’an dernier, Samsung a définitivement abandonné son projet de casque Gear VR conçu à l’époque avec Oculus VR et dans lequel il fallait glisser un smartphone Galaxy pour profiter de l’expérience. Mais ces derniers temps, le géant coréen remet des billes dans le secteur de la réalité augmentée en investissant dans la société DigiLens, spécialiste américain connu pour sa technologie de guide d’ondes utilisée sur les écrans des casques AR.

Cette technologie permet de courber la lumière de la vidéo lue sur l’écran sans empêcher l’utilisateur de voir l’environnement réel en même temps que les éléments virtuels affichés. La difficulté vient du fait de devoir réaliser cela sur des lunettes transparentes, à la différence des casques de réalité virtuelle où l’environnement est totalement recréé.

Un projet à horizon 2024

Investir dans DigiLens était une forte recommandation de Samsung Display, rappelle The Elec. C’est peut-être ce que viendrait chercher Microsoft pour développer une version plus grand public de son casque HoloLens, certes impressionnant à l’usage, mais réservé pour le moment aux professionnels, en raison notamment de son tarif à plus de 3000 euros. Samsung aurait alors la charge du matériel et Microsoft du logiciel.

Samsung et Microsoft se seraient donnés deux ans pour concevoir un projet commercial qui doit aboutir à un prototype en 2023 et une commercialisation en 2024. Mais le projet a intérêt à être solide. Car d’ici là, la concurrence aura fourbi ses armes. On attend toujours le casque de réalité virtuelle et/ou les lunettes de réalité augmentée d’Apple, le projet novateur de Meta ou encore que Google relance ses Google Lens. La bataille devrait faire rage dans cette réalité alternative.

