Le casque de réalité augmentée d’Apple pourrait être lancé en 2022, selon Kuo

Les Apple Glass pourraient voir le jour au cours du second semestre de l'année prochaine à en croire l'analyste Ming-Chi Kuo.

Ce qui était vu comme une chimère se précise finalement. Apple devrait lancer un casque de réalité augmentée au deuxième semestre 2022, selon l’analyste connecté Ming-Chi Kuo. Dans une note aux investisseurs au lendemain de la WWDC 2021, l’analyste a confirmé un calendrier de lancement établi pour la première fois en avril et qui prévoit le lancement par la firme de Cupertino d’un casque AR à la mi-2022.

Pour aller plus loin

Réalité augmentée : comment Facebook veut mettre votre poignet au centre de tout

« Nous prévoyons qu’Apple lancera des appareils AR HMD (Head-mounted display) au deuxième trimestre 2022. L’appareil offrira une expérience de réalité augmentée vidéo transparente, donc l’objectif est également nécessaire et Genius (Genius Electronic Optical, un des fournisseurs d’Apple) est également un fournisseur clé. »

Plusieurs casques pourraient être dévoilés

Apple développerait deux casques. La première version annoncée pour un lancement en 2022 serait une visière traditionnelle de style réalité virtuelle, avec 15 caméras pour une expérience des plus immersives. Il s’agirait d’un casque à « réalité mixte ». Une deuxième variante plus proche de l’élégance de lunettes classiques exploiterait quant à elle la technologie du guide d’ondes optique pour superposer des graphiques générés par ordinateur sur un paysage réel. Ce second casque, appelé Apple Glass, pourrait suivre en 2025.

Pour aller plus loin

PSVR sur PS5 : PlayStation dévoile les futures manettes pour la réalité virtuelle

Ce n’est pas la première fois que la rumeur évoquant la sortie d’un casque AR/VR par Apple fait surface. Ming-Chi Kuo, tout comme Mark Gurman de Bloomberg, indiquait en mars qu’une annonce pourrait être faite à ce sujet lors de la WWDC. Force est de constater que ce n’a pas été le cas…