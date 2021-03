PSVR sur PS5 : PlayStation dévoile les futures manettes pour la réalité virtuelle

Au détour d'un message sur son blog, PlayStation a dévoilé les futures manettes qui accompagneront la prochaine génération de casque de réalité PlayStation VR sur PS5.

Le casque de réalité virtuelle n’est donc définitivement pas mort chez Sony. Après avoir donné des bribes de nouvelles de la future génération du PlayStation VR et même présenté de futurs jeux en VR, la firme japonaise accélère dans sa communication.

Dans une publication sur son blog, PlayStation a ainsi dévoilé les manettes qui accompagneront le PlayStation VR nouvelle génération sur PS5. Une annonce surprise pour un accessoire qui « jouera un rôle clé » pour « conférer aux expériences VR des sensations de présence et d’immersion nettement plus poussées », a écrit Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management chez Sony PlayStation.

Les avancées de la manette DualSense intégrées

Exit les PS Move ! Sans surprise, les prochaines manettes du PSVR s’appuient sur les technologies que l’on trouve dans la manette DualSense : le retour haptique, les gâchettes adaptatives et la sensation d’un ressenti des jeux plus approfondi, comme nous l’expliquait Nicolas Doucet, le papa d’Astro’s Playroom, premier jeu à parfaitement profiter de ces innovations.

Les futurs contrôleurs du PSVR semblent s’inspirer des premiers Oculus Touch pour les contrôles joystick-boutons et d’un format d’orbe, une poignée au cœur d’un anneau. « Vous pourrez la tenir de manière naturelle, tout en bénéficiant d’un haut niveau de liberté », promet Nishino, ajoutant que l’ergonomie avait été une priorité dans la réflexion. Il semble en effet possible de bouger bien plus facilement sa main avec ce design étonnant, sans risquer de lâcher la manette ou d’être limité dans ses gestes.

Ce choix esthétique, loin du design du PSVR première génération qui a inspiré la PlayStation 5, a le mérite d’être assez identifiable. S’il a l’air massif, Sony ajoute qu’il a été testé avec différentes tailles de mains pour s’adapter le mieux possible, et qu’il est également le fruit de décennies de connaissances autour de la conception des manettes.

Des fonctionnalités multiples

Du design dévoilé, on distingue une répartition des boutons sur les deux manettes avec un joystick chacun, deux boutons (triangle et carré à gauche, rond et croix à droite) ainsi que les boutons Create et Option répartis. On retrouvera de part et d’autre les touches L1/R1 (prise d’objet) et les touches L2/R2 à gâchette.

Si PlayStation a choisi de baser ses futures manettes VR (qui n’ont pas de nom officiel pour le moment) sur les atouts de la manette DualSense, c’est bien pour profiter pleinement des innovations, toutes vouées à appuyer l’immersion. Chaque manette va ainsi comporter un bouton doté d’une gâchette adaptative qui fonctionnera comme sur la DualSense avec un dosage à trouver selon l’usage virtuel proposé (tirer à l’arc, différencier différentes armes ou lancer un objet). Une dose immersive qui semble trouver tout naturellement sa place dans des expériences en réalité virtuelle.

Le géant du gaming annonce aussi l’ajout d’un retour haptique optimisé pour « rendre chaque sensation en jeu plus percutante, plus texturée et plus nuancée ». Il sera alors plus facile d’avoir un rendu des coups reçus, des surfaces sous vos pieds et sous vos yeux, pour ajouter la sensation à l’expérience visuelle et auditive.

La nouveauté vient de la détection des doigts. La manette va pouvoir détecter le positionnement de votre pouce, votre index ou votre majeur, même sans appuyer sur le moindre bouton. Tout cela vise à permettre des gestes plus naturels sans la nécessité de commande demandée. Le suivi de la manette VR sera également renforcé par le biais de l’anneau. Aucune information n’a été fournie à ce sujet, mais il devrait très probablement embarquer les capteurs de mouvement et de détection.

Ce sont possiblement des prototypes, certes avancés, qu’a voulu montrer PlayStation, précisant bien qu’il ne s’agissait pas des versions finales. L’objectif est de « réaliser un véritable bond en avant » par rapport au PSVR actuel. Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais l’on sait que les développeurs recevront très prochainement les différents prototypes pour commencer à travailler dessus.