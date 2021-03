Non, le PlayStation VR n’est pas mort ! Il fait même le plein de nouveautés

Après avoir esquissé les contours de sa prochaine génération de casque de réalité virtuelle, Sony a consacré une journée d'annonces à son PlayStation VR. Mercredi, la firme japonaise a dévoilé toutes les 30 minutes de nouveaux titres qui garniront son catalogue bien réel.

On avait tôt fait ces derniers temps de brocarder le PlayStation VR, casque de réalité virtuelle jugé abandonné par les siens, car privé de nouveautés depuis bien longtemps. C’était sans compter sur les ressources de Sony qui tease sa renaissance depuis quelques jours.

Cela a commencé par quelques déclarations de Jim Ryan, le patron de la branche PlayStation, dans les colonnes de QG. Il a tout simplement laissé entendre qu’un nouveau modèle était en préparation, confirmant des rumeurs circulant depuis longtemps, offres d’emploi repérées en attestant.

Redonner vie à la réalité virtuelle made in Sony

Et comme pour confirmer ses dires, Sony a consacré une journée d’annonces à son PlayStation VR, ce mercredi. La firme japonaise s’est amusée à dévoiler ses nouveautés au compte-gouttes.

Une opération qui entre aussi dans le cadre du lancement de son événement Play At Home. Durant quatre mois, PlayStation égraine les annonces, les jeux offerts (avec Ratchet & Clank à récupérer gratuitement pour débuter) et les services gratuits pour tous les joueurs de PlayStation 5 ou PlayStation 4.

De nouveaux jeux pour le PSVR

Par surprise, Sony a donc annoncé l’arrivée de nouveaux jeux à son catalogue. Ils seront disponibles sur PlayStation 4 et rétrocompatibles sur PlayStation 5 à condition d’avoir fait la demande d’adapteur (envoyé gratuitement).

Doom 3 : VR Edition

Les amateurs de sensations fortes vont être ravis. Doom 3 arrive dans sa version complète, avec toutes les extensions (Resurrection of Evil, The Lost Mission). Et le tout est adapté à la réalité virtuelle. Embarquez pour Mars au sein des Doom Marine et luttez contre les démons qui tentent de s’emparer de votre base. Une expérience encore plus terrorisante et immersive au sein de l’univers de la franchise. Les monstres vous attendent et peuvent vous attaquer de tous les côtés. Votre armure, vos armes et munitions seront vos atouts dans ce jeu nerveux mêlant action et horreur. Claustrophobes et âmes sensibles, soyez bien préparés à ce qui vous attend !

Disponible le 29 mars

Song in the Smoke

Derrière ses images de savane et de grands espaces, Song in the Smoke est un jeu de survie dans lequel vous allez devoir faire du feu, chasser, résister aux animaux sauvages, trouver des ressources et un emplacement protégé. Votre mission ? Réussir à survivre à la nuit au milieu de cet environnement aussi beau qu’hostile, en utilisant autant les éléments autour de vous que votre sens stratégique.

Disponible courant 2021

Fracked

La montagne vous manque et la fermeture des stations de ski a été un drame pour vous ? Alors, embarquez pour l’ambiance montagnarde de Fracked, chaussez vos skis… et n’oubliez surtout pas vos armes et piolets pour lutter contre les ennemis qui vont vous pourrir votre virée en altitude ! Le jeu en réalité virtuelle mêle balade en monde ouvert et séquence de combat. Un jeu, PS Move en mains, qui promet du ski, de l’escalade, du saut, de la tyrolienne et un peu de course à pied. Ça va être sportif !

Disponible été 2021

I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar

Le premier épisode avait été l’un des tout premiers jeux du PSVR. La suite était grandement attendue. Elle vous emmène de nouveau farfouiller en tant qu’agent secret, remplir des missions et résoudre des énigmes au péril de votre vie virtuelle. Espionnage et infiltration sont au menu. Vous devrez sous couverture mettre à mal les projets de l’organisation Zoraxis

Disponible courant 2021

Zenith

Coloré et en monde ouvert, Zenith s’offre à votre expérience virtuelle. Ce MMO se présente sous la forme d’un anime, avec un gameplay d’action-aventure. Et Ramen VR, le studio derrière le titre, promet des environnements magnifiques dans lesquels se perdre, un univers dans lequel tout escalader, les gratte-ciel comme les falaises. Il sera question d’exploration pour découvrir des trésors cachés et des zones secrètes. Choisissez de créer votre guilde avec vos amis ou d’en rejoindre une. Mais soyez le plus épique des héros en remportant des combats titanesques !

Disponible courant 2021

Welcome to Zenith.💫 Immerse yourself alongside other players in an anime-inspired VR MMO, featuring a colorful open world and fantasy RPG storylines: https://t.co/gutNXDRxXW pic.twitter.com/xdxAzwtn7N — PlayStation (@PlayStation) March 3, 2021

After the fall

Et pour finir un jeu de tir nerveux en coopération ! Le catalogue PlayStation de la réalité virtuelle va s’enrichir d’un titre collaboratif qui vous propulse dans un monde post-apocalyptique. Tentez de survivre en bande au milieu des créatures féroces et morts vivants qui peuplent les terres gelées d’un Los Angeles détruit. Des meutes d’ennemis prêtes à tout pour vous tuer, mais aussi des brutes imposantes aux poings destructeurs et des décapiteurs. À jouer en solo pour les plus courageux, ou avec vos amis dans un univers très inspiré des films d’horreur des années 1980.

Disponible été 2021

