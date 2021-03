PS4 et PS5 : comment récupérer Ratchet & Clank gratuitement et sans abonnement

Avec sa campagne Play At Home, Sony propose de jouer gratuitement à Ratchet & Clank sur PlayStation. Voici comment récupérer le jeu.

Sony l’avait promis à la fin du mois de février, c’est le retour de son initiative Play At Home sur PlayStation. Initialement lancée en mars 2020, elle permet d’accompagner les joueuses et les joueurs dans les périodes de confinement en leur proposant du divertissement, et notamment des jeux gratuits.

Pour commencer cette nouvelle période, ce n’est ni plus ni moins que le jeu Ratchet & Clank qui est offert pour la PS4 ou la PS5. On ne parle pas d’une période permettant d’y jouer gratuitement, mais bien d’un jeu offert « à vie ». Notez qu’il ne s’agit pas d’un jeu offert avec le PlayStation Plus. Pas besoin de payer un abonnement pour récupérer Ratchet & Clank donc.

Comment récupérer Ratchet & Clank gratuitement

Du 2 mars au 1er avril 5h, le jeu Ratchet & Clank est disponible gratuitement sur le PlayStation Store. Vous pouvez le récupérer depuis une console PlayStation, ou directement depuis le web sur votre ordinateur. Voici comment faire.

Rendez-vous sur la page de Ratchet and Clank sur le PlayStation Store

Cliquez sur « Ajouter à la Bibliothèque »

Connectez-vous à votre compte Sony

Cliquez à nouveau sur « Ajouter à la Bibliothèque » si nécessaire

Voilà ! Vous avez désormais Ratchet and Clank sur votre compte PlayStation comme si vous l’aviez acheté. Le jeu est compatible avec la PS4 et la PS5, grâce à la rétrocompatibilité.

Ne passez pas à côté de l’un des meilleurs jeu de la PlayStation. Ratchet & Clank marrie action et plateforme dans un design très accessible et familiale puisque l’on incarne un lombax accompagné d’un petit robot dans des graphismes rappelant les films d’animation.

C’est aussi une magnifique démonstration technique du savoir-faire de Insomniac Games et de la PS4 Pro, si vous avez un téléviseur 4K.

Pour Sony, derrière cette offre se cache le début de la campagne marketing de Ratchet & Clank Rift Apart, le nouvel épisode de la saga qui arrivera en exclusivité sur PS5. Il devrait notamment bénéficier des prouesses du SSD de la console. Cette suite est prévue pour le mois de juin 2021.