PS5 : Sony livre des indices sur le calendrier de ses jeux exclusifs

Dans un nouveau trailer vidéo publié pour le lancement de la PS5, Sony donne quelques indices sur le calendrier de sortie relatifs à plusieurs jeux exclusifs, de Ratchet & Clank : Rift Apart à Gran Turismo 7 en passant par Returnal et Horizon Forbidden West.

Si la PlayStation 5 fera ses grands débuts dans sept pays du monde (États-Unis, Japon, Canada, Mexique, Nouvelle-Zélande Australie et Corée du Sud) dès le jeudi 12 novembre 2020, les gamers français, eux, devront patienter jusqu’au 19 novembre pour profiter de la nouvelle console next-gen de Sony.

Nos premières impressions sur la PS5

Nos premiers tests de la PS5 : la puissance au service de l'immersion dans le jeu

Des indices discrets

À son lancement, plusieurs jeux exclusifs déjà connus tenteront de combler les utilisateurs, à l’image de Spider-Man : Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy : A Big Adventure, GodFall ou encore Astro’s Playroom. À cette poignée de titres viendront à l’avenir s’ajouter d’autres exclusivités fortement attendues par la communauté.

Si leur date de sortie exacte n’a pas encore été dévoilée au grand jour, la firme nipponne a donné de premiers indices quant à leur calendrier de lancement dans une nouvelle vidéo teasing — via une petite note discrète — relative à la sortie de la PS5, a remarqué The Verge. De quoi faire patienter les plus bouillonnants d’entre nous.

Trois exclusivités au premier semestre 2021

Ratchet & Clank : Rift Apart, Gran Turismo 7 et Returnal, à titre d’exemple, débarqueront dans le courant du premier semestre 2021. La fenêtre est large, et la communauté serait forcément ravie d’en profiter en janvier plutôt qu’en juin. Quant à Horizon Forbidden West, la patience sera de mise : Sony prévoit de le lancer au second semestre 2021.

Le géant asiatique ne manquera pas de communiquer davantage à leur sujet au cours des prochains mois, non sans oublier la tripotée de jeux attendue sur la PlayStation 5 sur laquelle le groupe n’avait pas hésité à communiquer en juin dernier.