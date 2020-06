PS5 : de Spider-Man à GTA V en passant par Resident Evil et Horizon, tous les jeux annoncés

Lors de sa conférence organisée jeudi, PlayStation a dévoilé les jeux qui accompagneront la PlayStation 5 à ses débuts. Entre valeurs sûres et nouveaux venus de haut vol, de Horizon II à Spider-Man en passant par Resident Evil et Gran Turismo, la PS5 a promis du jeu pour tous les joueurs.

C’était une certitude : la conférence de ce jeudi 11 juin permettrait d’avoir un premier aperçu du futur catalogue de la PS5. Et durant plus d’une heure, avant de dévoiler les deux futurs PlayStation 5, ce fut une longue succession de trailers en tous genres et pour tous les goûts. La console next-gen entend proposer des jeux vidéo de qualité, pour la famille comme les joueurs les plus exigeants ou aguerris.

Tout savoir sur les futures PS5

Des jeux maison pour montrer la puissance de la PS5

On retrouve au futur programme les valeurs sûres de la console de Sony comme Ratchet & Clank dont le prochain titre Rift Apart qui a servi de démonstration des possibilités de la future PS5 pour le ray tracing, dont les effets de lumière étaient visibles sur le petit robot. La puissance du SSD a également permis de basculer d’un univers à l’autre au sein du jeu sans le moindre problème.

Toujours bluffant visuellement avec ses multiples effets de lumière, Horizon II Forbidden West (Guerrilla) remet en scène Aloy la guerrière dans ce monde où la nature a repris ses droits sur l’homme. Elle prend la route de l’Ouest américain dévasté, affrontant de nouvelles machines terrifiantes, mais aussi une étrange menace. Aucune date de sortie n’a été annoncée.

Jeu d’ouverture, si on excepte l’annonce du portage de GTA V en 2021 sur la console, Spider-Man s’offre un nouvel épisode. Cette fois, c’est Miles Morales qui en sera le héros. Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, signé Insomniac Games (comme Ratchet & Clank), sera d’ailleurs l’un des rares jeux à accompagner la sortie de la PS5 à la fin d’année 2020.

Trois titres exclusifs signés des nouveaux studios PlayStation et qui ont fait honneur aux qualités graphiques et de puissance promises à la PlayStation 5, mais qui ne sont pas les seuls à avoir pointé le bout de leur nez.

Les autres jeux PlayStation Studios

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Returnal (Housemarque / XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Le remake du grand classique Demon’s Souls

Deux jeux exclusifs et le retour de Resident Evil

Mais si les exclusivités font beaucoup pour le lancement d’une console, être capable de s’attacher les services d’éditeurs tiers est le signe d’une bonne confiance pour une nouvelle génération d’appareil. Plusieurs titres ont marqué les esprits et mis en avant les qualités annoncées de la PS5.

À commencer par Resident Evil Village. Le huitième opus de la franchise se murmurait depuis plusieurs semaines. C’est la PlayStation 5 qui a eu la primeur de l’annonce du jeu Capcom qui n’arrivera qu’en 2021. Une fois encore, les joueurs incarneront Ethan (RE 7) qui doit faire face à un mystérieux homme à chapeau, une secte sataniste, d’étranges sorcières, mais aussi des loups-garous. Mais il pourra compter sur le retour de Chris Redfield. Un Resident Evil qui paraît avoir opté pour un large monde ouvert à explorer.

Pragmata est l’un des jeux à avoir marqué la soirée avec son mélange d’odyssée spatiale et de dystopie futuriste. Le nouveau jeu de Capcom ne sera pas une exclusivité PS5, mais attendu aussi sur Xbox Series X et PC. Mais sa balade étrange entre New York et la Lune a titillé notre curiosité, même si l’on manque encore d’information sur ce titre.

La console s’est aussi assurée deux jeux exclusifs :

Deathloop (Bethesda), un jeu que l’on doit aux Lyonnais d’Arkane Studios, déjà derrière Dishonored. Il met en scène des assassins bloqués dans une boucle temporelle. À chaque mort, ils réapparaissent pour s’affronter. Ce jeu de tir à la première personne sera une exclusivité temporaire de la PS5 en fin d’année 2020. Il avait déjà été annoncé sur PC.

L’étrange Project Athia (nom toujours incertain). Le jeu de Square Enix a montré une jeune héroïne brune en quête de réponse dans un vaste monde peuplé de monstres géants. Un esprit Final Fantasy qui devrait en ravir certains.

Les futurs jeux attendus sur la PS5

Bugsnax (Young Horses)

Ghostwire™: Tokyo (Bethesda)

Godfall™ (Gearbox Publishing / Counterplay Games)

Goodbye Volcano High (KO-OP)

Grand Theft Auto V and Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

HITMAN 3 (IO Interactive)

JETT : The Far Shore® (Superbrothers)

Kena : Bridge of the Spirits (Ember Lab)

Little Devil Inside (Neostream Interactive)

NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

Oddworld Soulstorm™ (Oddworld Inhabitants™)

Solar Ash (Annapurna Interactive / Heart Machine)

Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio)

Tribes of Midgard (Gearbox Publishing / Norsfell)

The Pathless (Annapurna Interactive / Giant Squid)

Étrange jeu que ce Stray qui donne le beau rôle… à un chat !

Le joueur Zion Williamson (New Orleans Pelicans) est la star des premières images de NBA 2K21

Sorti sur PS3, porté sur PS4, GTA V réussira la passe de trois avec une arrivée prévue sur PS5 en 2021.

