L’iPhone et le Mac passent à l’AVIF ! Mais c’est quoi le format AVIF ?

Avec iOS 16 et macOS 13 Ventura, Apple va ajouter le support du format d'image AVIF à ses iPhone et ses Mac. Voici pourquoi c'est une bonne nouvelle.

Avec iOS 16, l’iPhone va faire le plein de nouveauté. On pense notamment à la refonte de l’écran de verrouillage ou l’arrivée de la carte d’identité numérique en France. Ce n’est pas tout, on découvre grâce à Jen Simmons, que le support de l’AVIF sera aussi de la partie, même sur macOS 13 Ventura.

C’est quoi l’AVIF ? Le nouveau format d’image moderne

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de l’AVIF avant cet article, pourtant son support est déjà assuré par les principaux navigateurs web comme Firefox et Chrome, mais également les systèmes concurrents comme Windows 11 et 10 ou Android 12.

Ce nouveau format d’image se veut un remplaçant plus moderne du jpeg. Il est basé sur le codec AV1 et permet le support du HDR et de la transparence, tout en promettant une compression de meilleure qualité à poids équivalent. C’est donc un concurrent du format HEIC que veut pousser Apple, mais qui est basé sur le codec payant H.265. Comme le codec AV1, l’AVIF s’utilise gratuitement, sans royalties.

En lisant ceci, comprends mieux pourquoi Apple se montre discret sur le support de ce codec. La firme ne va d’ailleurs pas changer de fusil d’épaule, le HEIC restera le format par défaut d’enregistrement des photos sur iPhone. Il s’agit seulement de pouvoir décoder les images AVIF envoyées par ses correspondants.

Quid du support de l’AV1 ?

À ce stade, Apple annonce uniquement le support de l’AVIF sur ses appareils, et pas l’AV1. Il faudra ainsi se contenter d’images fixes ou animées et non de vidéos. La raison peut sans doute être cherchée dans l’absence de support matériel du codec AV1 sur les dernières puces Apple, même la puce Apple M2. Décoder un fichier vidéo AV1 se ferait donc en logiciel, ce qui aurait un plus grand impact sur la batterie, là où décoder occasionnellement une image AVIF devrait avoir un impact limité.

Avec le regard inquiet de l’Union européenne sur le format AV1, il reste à déterminer si Apple souhaitera aller plus loin dans le support du codec sur ses prochaines puces.

