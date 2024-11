Le PC ARM ont encore du mal à se vendre, mais Qualcomm n’a pas dit son dernier mot

Le marché des PC IA progresse, mais Qualcomm peine encore à faire son trou avec ses puces Snapdragon X sur PC.

Source : Qualcomm

Cette année 2024 a été celle des PC IA ou plus précisément des PC Copilot+. C’est Qualcomm qui a eu la primeur d’arborer en premier le macaron de Microsoft en étant le premier, et pour le moment le seul, constructeur à supporter les fonctionnalités IA de Copilot sur Windows 11.

Mais si Qualcomm croit en sa bonne étoile, les débuts de l’architecture ARM sur le marché des PC portables sont encore assez timides si on en croit des chiffres relayés par le site Techradar Pro.

Au troisième trimestre 2024, les PC équipés d’une puce Snapdragon X (Elite et Plus) se sont vendus à moins de 720 000 unités, soit 0,8% du marché mondial sur la même période. On peut alors dire que moins d’un PC vendu sur 125 dans le monde au troisième trimestre est équipé d’une puce Qualcomm.

Si le cabinet d’étude Canalys observe une progression de 180% par rapport au trimestre précédent, les puces Snapdragon X comptent pour seulement 1,5% du marché global des PC portables sur Windows à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le marché naissant des PC IA

Canalys détaille aussi les livraisons de PC AI au fil des trimestres, avec une méthodologie qui pose question. Selon le cabinet, les livraisons de PC AI ont progressé de 49% par rapport au second trimestre, représentant désormais 20% du marché. On parle ici des machines qui sont livrées du constructeur jusqu’aux distributeurs, et non du nombre de ventes.

Canalys

Or, Canalys estime qu’un PC est « AI capable » lorsqu’il embarque une puce accélératrice comme un NPU, mais aussi tout autre système similaire. On peut donc y inclure tous les PC portables avec un iGPU embarquant des unités IA par exemple, ou même tout PC fixe prémonté avec une carte graphique dédiée Nvidia par exemple.

En prenant en compte ces différentes catégories de machines, les PC Windows comptent pour 53% des PC IA livrés au 3eme trimestre. Les Mac (portables et fixes), qui dominaient cette catégorie avec leur Neural Engine, comptent désormais pour 47% des livraisons sur la même période.

L’ARM a encore du chemin à faire sur PC

Mais c’est la catégorie des PC Copilot+ qui nous intéresse ici, un marché encore balbutiant malgré les investissements massifs de Microsoft et des différents constructeurs.

Qualcomm lancera un Snapdragon X Elite Gen 2 en 2025 et veut aussi investir le marché très prisé de l’entrée de gamme avec des machines à moins de 700 euros.

De son côté, Microsoft se doit d’améliorer sa couche de traduction Prism, afin de rendre compatible un plus grand nombre d’applications x86 avec cette nouvelle plateforme sur PC. Les choses vont dans le bon sens avec le support des instructions AVX et AVX2, notamment pour le jeu vidéo et les applications créatives.

Intel et AMD restent en embuscade alors que les architectures Lunar Lake et Strix Point seront très bientôt compatibles avec Copilot+. Nvidia prépare aussi son offensive pour la fin 2025 avec un SoC ARM dédié aux PC portables, alors que ses cartes graphiques restent les meilleures puces grand public pour faire tourner des modèles IA en local.

Tout reste à faire donc pour Qualcomm et l’ARM sur PC, 2025 sera une année décisive pour un marché qui n’en est au final qu’à son commencement.