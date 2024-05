Voici ce qu’ARM a annoncé pour le futur des smartphones

ARM n'est peut-être pas une marque que vous voyez souvent, mais ses technologies sont au cœur de nombreux appareils. Ses nouveaux cœurs Cortex et GPU Immortalis promettent des améliorations significatives.

ARM, concepteur de la célèbre architecture ARM utilisée par Qualcomm, Samsung, MediaTek, Nvidia, Apple et bien d’autres, a récemment dévoilé ses nouveaux cœurs Cortex et son GPU Immortalis de nouvelle génération.

Ces composants, conçus pour les smartphones haut de gamme, promettent des avancées significatives en termes de puissance de traitement et d’efficacité énergétique, avec un accent particulier sur les tâches d’intelligence artificielle. Jusque-là, rien d’étonnant.

Le Cortex-X925 ou « Black Hawk »

Les nouveaux cœurs Cortex-X925, également connus sous le nom de « Black Hawk », atteignent une vitesse d’horloge impressionnante de 3,8 GHz, grâce à un processus de fabrication en 3 nm.

Ce changement de gravure devrait permettre d’obtenir des gains importants en termes de performances et d’efficacité par rapport à la génération précédente. D’ailleurs, ARM a opté pour une nouvelle nomenclature afin de marquer cette avancée, abandonnant les noms traditionnels pour marquer ça.

Le Cortex-X925 double la taille de la fenêtre d’instructions, ARM a réussi à augmenter considérablement le nombre d’instructions traitées à chaque cycle. Les tests GeekBench montrent une augmentation de 36 % des performances monocœur par rapport au Cortex-X4, et c’est donc très prometteur.

En ce qui concerne l’intelligence artificielle, ARM affirme que le Cortex-X925 offre une augmentation de 46 % des TOPS (Tera Operations Per Second) par rapport au Cortex-X4. Vous allez souvent entendre parler de cette unité désormais.

Cela signifie que ce cœur peut traiter jusqu’à 80 000 milliards d’opérations en virgule flottante par seconde, un chiffre impressionnant pour les tâches d’IA. C’est aussi dû à l’architecture ARM v9.2, conçue spécialement pour l’IA, qui permet l’intégration de coprocesseurs, offrant ainsi aux constructeurs une grande flexibilité pour personnaliser leurs puces.

Aux côtés du Cortex-X925, ARM a également présenté les cœurs Cortex-A725, qui sont jusqu’à 35 % plus efficaces que leurs prédécesseurs, les Cortex-A720. Ces cœurs de milieu de gamme sont conçus pour compléter les performances du Cortex-X925 tout en maintenant une faible consommation d’énergie. Les cœurs Cortex-A520, quant à eux, garantissent des économies d’énergie supplémentaires de 15 % grâce au processus de fabrication en 3 nm.

Le GPU Immortalis G925

ARM n’a pas seulement fait des annonces dans les CPU, mais a aussi dévoilé son nouveau GPU, l’Immortalis G925. Ce GPU promet d’être jusqu’à 37 % plus rapide que son prédécesseur dans les applications exigeantes, avec des améliorations notables en termes de performances de lancer de rayons (ray tracing). Il assure en outre un gain de 34 % dans les tâches de machine learning, ce qui est crucial pour les applications IA.

Au global, la combinaison de ce CPU et de ce GPU est censée offrir 25 % de puissance en plus lors des sessions de jeu, une navigation internet jusqu’à 23 % plus rapide et une réduction de la consommation de batterie allant jusqu’à 10 % lors du visionnage de vidéos.

Bien qu’ARM n’ait pas encore fourni de détails spécifiques sur les modèles d’appareils qui utiliseront ces nouveaux cœurs et GPU, il est certain que MediaTek sera le premier à intégrer ces innovations dans son SoC Dimensity 9400. Il y aura ensuite des nouveautés du côté de Qualcomm et Samsung, à coup sûr.