Cortex-X4, A720, A520 et Immortalis G720 : le futur des appareils mobiles se dessine avec les nouvelles technologies ARM

ARM a présenté ses dernières solutions à l’occasion du Computex, dont le Cortex-X4, son tout dernier CPU. Le Cortex-A720 de taille moyenne et le petit Cortex-A520 ont également été dévoilés, promettant performance et efficacité. Par ailleurs, ARM a par ailleurs introduit ses processeurs graphiques (GPU) de cinquième génération, y compris l’Immortalis G720, le Mali G720 et le Mali G620.

ARM dévoile de nouveaux cœurs de CPU puissants

Le nouveau Cortex-X4 est conçu pour offrir une performance supérieure de 15 % par rapport au X3, tout en fonctionnant à une puissance équivalente. Pour rappel, le X3 avait lui-même réalisé une hausse de vitesse de 25 % par rapport au X2. De plus, le X4 offre une réduction significative de la consommation d’énergie de 40 % pour une performance comparable. Le X4 est optimisé pour la vitesse et est prêt à devenir le cœur de CPU le plus rapide jamais créé par ARM, avec des fréquences d’horloge jusqu’à 3,4 GHz.

De son côté, le Cortex-A720, de taille moyenne, est la dernière génération de grand cœur d’ARM, optimisé pour l’efficacité, ce qui signifie qu’il est idéal pour les tâches nécessitant beaucoup de puissance de traitement, comme les jeux vidéo, le montage vidéo et le rendu 3D. Le A720 est 20 % plus efficace que le A715, qui lui-même était 20 % plus efficace que le A710. Cela signifie que le A720 peut offrir la même performance que le A715 tout en consommant 20 % d’énergie en moins, ou la même performance que le A710 tout en consommant 40 % d’énergie en moins.

Enfin, le Cortex-A520 est un cœur dit in-order, ce qui signifie qu’il exécute les instructions dans l’ordre où elles sont reçues. Il est conçu de manière à ce que deux cœurs puissent partager des unités d’exécution, ce qui permet à ARM de réduire la taille du cœur et la quantité de silicium qu’il occupe. Cela permet également au A520 d’être 22 % plus efficace que le A510.

Bientôt chez Qualcomm, MediaTek, Google et Samsung

Ces nouveaux processeurs ARM seront intégrés dans les systèmes sur puce (SoC) de différents fabricants tels que Qualcomm, MediaTek, Google et probablement aussi Samsung, pour sa gamme Exynos.

Pour rappel, un système sur puce est une technologie qui regroupe tous les composants nécessaires d’un ordinateur ou d’un autre système informatique sur une seule puce microélectronique. Dans le cas des processeurs mobiles, par exemple, un SoC peut inclure un CPU, un GPU, un NPU, de la mémoire, un modem, des contrôleurs d’entrée/sortie et d’autres fonctionnalités.

De plus, une rumeur circule selon laquelle ARM envisagerait de commercialiser ses propres SoC directement. Si cela devait se confirmer, cela marquerait une évolution majeure pour l’entreprise, qui est actuellement plus connue en tant que concepteur de technologies de processeurs qu’elle licence à d’autres fabricants, plutôt que comme un fabricant de puces en son propre nom.

D’ailleurs, ARM propose le Total Compute Solutions (TCS23), une suite intégrée de technologies pour faciliter le travail des fabricants de SoC. Une sorte de plateforme de référence. C’est exactement qu’utilise MediaTek avec sa nouvelle puce Dimensity 9200.

