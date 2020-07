ROG Phone 3 : le nouveau smartphone gaming d’Asus sera présenté le 22 juillet

Asus s’en tient à son calendrier et lancera donc le ROG Phone 3 un an après (à quelques semaines près) l’excellent ROG Phone 2. Le constructeur vient d’annoncer la date de présentation. Rendez-vous le 22 juillet !

Asus remet le couvert ! Après un ROG Phone 2 particulièrement réussi, le géant taïwanais annonce le lancement de son successeur. Toujours axé gaming, le ROG Phone 3 devrait s’inscrire dans la continuité avec un design répondant aux codes du gaming et une fiche technique premium.

Si vous faite partie des fans de smartphone gaming, retenez bien cette date : le 22 juillet. À 17h, Asus tiendra sa conférence de présentation en ligne depuis son site officiel. Nous suivrons bien sûr l’évènement en direct.

ROG Phone 3 : le point sur les rumeurs

Modèle de niche oblige, le ROG Phone 3 n’a pas fait l’objet de fuites régulières. Néanmoins, le 19 juin dernier, TechDroider publiait une petite vidéo dans laquelle on découvrait le nouveau smartphone gaming d’Asus accompagné de quelques informations techniques.

Selon TechDroider, le ROG Phone 3 ressemblerait énormément à son prédécesseur, mais embarquerait un tout nouvel écran Full HD+ de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 ou 144 Hz. Sous le capot, Asus aurait choisi le processeur Snadragon 865 dans une version surboostée avec une optimisation réservée à ce modèle et 16 Go de RAM. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 6000 mAh compatible avec la charge rapide 30 W. Côté photo, on retrouverait un triple capteur dont un de 64 mégapixels.

Pour l’heure, aucune information n’a circulé sur son prix, mais il devrait avoisiner les 1 000 euros, comme son prédécesseur. Enfin, Asus devrait accompagner le ROG Phone 3 d’une série d’accessoires permettant de transformer le smartphone en console portable, de salon voire en petit PC gaming.

Le jeu sur mobile croît à une vitesse phénoménale. Black Shark (autre marque incontournable du smartphone gaming) nous indiquait lors de la sortie de son Black Shark 3 que la croissance du jeu mobile en Europe était de 11,5%. En un an, les revenus ont augmenté de 25,22% en Chine. De quoi convaincre Asus de poursuivre sa grande aventure du smartphone gaming. Rendez-vous le 22 juillet à 17h pour découvrir ce fameux ROG Phone 3.