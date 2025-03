Xiaomi Poco annonce une « puce graphique dédiée » dans son smartphone F7 Ultra : explication technique

Xiaomi mise sur un co-processeur, la VisionBoost D7, pour le Poco F7 Ultra. Zoom technique sur son fonctionnement.

Quand Xiaomi a dévoilé son Poco F7 Ultra, un terme a sauté aux yeux des curieux : « puce graphique dédiée ».

Avec des promesses de vitesse hallucinante, de visuels époustouflants et une fluidité à couper le souffle, on pourrait croire que c’est juste un coup marketing. Mais non, il y a du concret derrière. Alors, c’est quoi cette puce VisionBoost D7 qui accompagne le Snapdragon 8 Elite ? On va débroussailler tout ça.

VisionBoost D7 : pas une puce solo, un coéquipier du SoC

D’abord, mettons les choses au clair : la VisionBoost D7, ce n’est pas un GPU indépendant qui remplace le gros bras graphique du Snapdragon 8 Elite (le SoC ARM, pour les intimes).

La VisionBoost D7, gravée en 12 nm, n’est pas un GPU indépendant comme une carte graphique Nvidia sur PC ou le GPU custom des PS5/Xbox Series X. Elle agit en complément de l’Adreno 830, le GPU intégré au Snapdragon 8 Elite. Sur PC, un GPU dédié (comme une RTX 4080) gère tout, des calculs 3D au rendu final. Ici, le co-processeur se concentre sur des tâches spécifiques : optimisation de la fluidité, upscaling des images et gestion du HDR. Ça allège le boulot du GPU principal, mais ça ne le remplace pas.

Pourquoi c’est pas si simple ? Parce que pour que ce co-processeur fasse des miracles, il faut des logiciels adaptés : des pilotes spécifiques et un développement sur mesure. Xiaomi a donc dû collaborer avec les développeurs de jeux comme Genshin Impact pour que cette puce donne tout son potentiel. Résultat ? Jusqu’à 120 ips en définition 2K. En tout cas, c’est la promesse.

Un coup de boost visuel, mais comment ça marche ?

Alors, elle fait quoi, cette VisionBoost D7 ? Disons qu’elle s’occupe de l’image. Elle s’occupe de tâches précises pour rendre vos jeux et vidéos plus agréables.

L’upscaling avec la Super Resolution : sur PC et consoles, l’upscaling est bien connu grâce à des technos comme le DLSS de Nvidia ou le FSR d’AMD. Ces systèmes utilisent l’IA pour transformer une image basse résolution (disons 1080p) en une version plus nette (2K ou 4K) en devinant les détails manquants. La VisionBoost D7 fait quelque chose de similaire, mais à une échelle plus légère. Elle prend une image rendue par le GPU en définition native (souvent inférieure à 2K sur mobile pour économiser l’énergie) et la passe dans un algorithme qui reconstruit les pixels pour atteindre du 2K. Ça repose sur des filtres d’interpolation et des calculs en temps réel, pas sur une IA aussi poussée que le DLSS, mais ça permet de garder 120 ips sans trop solliciter l’Adreno 830.

Le HDR, c’est quoi ici ? : le HDR (High Dynamic Range) améliore les contrastes et la plage de couleurs. Sur une PS5 ou un PC avec un écran compatible, le HDR est calculé par le GPU en analysant chaque frame pour ajuster la luminosité et les couleurs pixel par pixel – par exemple, rendre les zones sombres plus lisibles sans cramer les zones claires.

La puce VisionBoost D7 applique un traitement similaire, mais en post-processing. Elle prend l’image déjà rendue par le GPU et ajuste dynamiquement les niveaux de contraste et de détail, surtout dans les scènes sombres. Ça ne remplace pas un vrai rendu HDR natif, mais ça améliore l’expérience.

La latence tombe à 9 ms grâce au Smart Frame Rate, qui insère des frames intermédiaires – une technique proche du frame generation sur PC (comme le DLSS 3), mais simplifiée. Sur consoles, c’est souvent géré par le hardware directement ; ici, le co-processeur fait le boulot en parallèle.

Pourquoi c’est malin, malgré le raccourci du terme « dédiée »

Abus de langage ou pas, est-ce que ça vaut le coup ? Oui, et voilà pourquoi. En ajoutant ce co-processeur, Xiaomi booste les performances visuelles sans faire trop chauffer le Snapdragon 8 Elite. Avec un score AnTuTu de 2 843 461, le Poco F7 Ultra est déjà un monstre, mais la VisionBoost D7 lui donne un petit truc en plus. Disons, que ça permet aussi d’appuyer le côté « gaming » des Poco. C’est malin de ce point de vue.

Ce n’est pas une révolution totale, mais une optimisation futée. L’upscaling, le HDR auto et la gestion des fréquences d’images, ça allège le boulot du SoC ARM et améliore l’expérience gaming. Tous les jeux ne l’exploiteront pas, mais pour une première, c’est prometteur. Xiaomi pose une pierre intéressante pour l’avenir des smartphones.

