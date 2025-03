Xiaomi Poco F7 Ultra : un smartphone très prometteur que la concurrence n’attendait pas

Xiaomi annonce le lancement les Poco F7, avec le Poco F7 Ultra, un tout nouveau modèle.

POCO F7 Ultra // Source : Xiaomi

« Pour la première fois, nous introduisons un modèle Ultra qui porte la puissance et la performance à un niveau supérieur pour Poco », explique

Angus Ng, responsable du marketing produit chez Poco.

Le Xiaomi Poco F7 Ultra vise à offrir des performances très élevées pour un prix toujours contenu, un rapport performances-prix cher à cette gamme et qui va permettre à la marque de venir attaquer de nouveaux concurrents en mettant aussi l’accent sur la partie photo, trop longtemps mise de côté, comme on pourrait encore le croire avec le POCO F7 Pro.

Design

Le Poco F7 Ultra présente un dos en verre incurvé avec une finition mi-brillante, mi-mate. Le cadre est en métal mat. L’appareil mesure 160,26 x 74,95 x 8,39 mm et pèse 212 g. Il est proposé en coloris Noir et Jaune. Le téléphone est certifié IP68 pour sa résistance à la poussière et à l’eau. L’écran est protégé par le POCO Shield Glass, un équivalent d’un Gorilla Glass Victus 2.

POCO F7 Ultra // Source : Xiaomi

Écran

Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définitino de 3200 x 1440 pixels (2K) et des bordures fines. Selon Xiaomi, il couvre l’espace colorimétrique DCI-P3 et sa luminosité atteint 1800 nits (HBM) et 3200 nits en pic. Le taux de rafraîchissement peut aller jusqu’à 120 Hz et l’échantillonnage tactile instantané jusqu’à 2560 Hz. Ajoutons que l’écran est aussi utilisable mouillé ou avec des mains gantées.

POCO F7 Ultra // Source : Xiaomi

L’écran utilise une gradation PWM à 3840 Hz et intègre la technologie de Polarisation Circulaire qui lui permet de reproduire fidèlement la lumière naturelle. Il dispose des certifications TÜV Rheinland pour la faible lumière bleue, l’absence de scintillement et le respect du rythme circadien. Un capteur d’empreintes digitales ultrasonique est placé sous l’écran.

Performances

Le Poco F7 Ultra est animé par la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite, gravée en 3 nm. Il est secondé par une puce graphique dédiée, le VisionBoost D7 (12 nm), destinée à améliorer les graphismes en jeu et accéder au 120 fps en 2K, notamment, en offrant « des performances supérieures pendant une heure de jeu […] tout en maintenant des températures basses » grâce à sa chambre à vapeur (IceLoop System).

POCO F7 Ultra // Source : Xiaomi

Et puisqu’il n’y a pas que le jeu, la technologie Dual-core Visuals améliore la résolution, la fréquence d’images et la qualité HDR sur YouTube et Netflix.

La configuration mémoire propose 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 4.1.

Le téléphone fonctionne sous Xiaomi HyperOS 2 avec l’optimisation WildBoost 4.0. POCO utilise des outils d’IA pour améliorer la fluidité et la réactivité de son système.

Appareil Photo

Le système photo arrière comprend trois capteurs qui couvrent 8 longueurs focales classiques, ce qui lui apporte une grande polyvalence sur le papier.

POCO F7 Ultra // Source : Xiaomi

Grand-angle : 50 MP, capteur Light Fusion 800 (1/1.55″), ouverture f/1.6, stabilisation optique (OIS).

: 50 MP, capteur Light Fusion 800 (1/1.55″), ouverture f/1.6, stabilisation optique (OIS). Téléobjectif : 50 MP, type flottant, ouverture f/2.0, OIS, focale équivalente 60mm (zoom optique 2.5x). Permet la macrophotographie à 10 cm.

: 50 MP, type flottant, ouverture f/2.0, OIS, focale équivalente 60mm (zoom optique 2.5x). Permet la macrophotographie à 10 cm. Ultra grand-angle : 32 MP, ouverture f/2.2, champ de vision de 120°.

La caméra frontale est de 32 MP. Le traitement d’image est géré par la plateforme POCO AISP, utilisant l’IA pour des fonctions comme l’UltraZoom Beta 20X et la capture en rafale UltraSnap.

Autonomie

La batterie a une capacité de 5300 mAh. Elle supporte la charge filaire HyperCharge 120W (0 à 100% annoncé en 34 minutes en conditions de test) et la charge sans fil HyperCharge 50W. Les chipsets Poco Surge P3 et Surge G1 gèrent la charge et la batterie. Poco indique une rétention de capacité supérieure à 80% après 1600 cycles de charge, soit deux fois mieux que la future législation européenne.

Connectivité

Le Poco F7 Ultra est compatible 5G avec une double SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, et dispose d’un port infrarouge (IR Blaster) et d’un GPS double fréquence. Il intègre le tuner Surge T1S, une puce visant à améliorer la réception des signaux cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth. La commutation d’antenne est assistée par IA.

Prix et disponibilité

Le Poco F7 Ultra est commercialisé à partir de ce 27 mars 2025. Une offre de lancement est valable jusqu’au 10 avril 2025, 23h59 :

Poco F7 Ultra 12 Go + 256 Go : Prix de lancement 699,90€ (au lieu de 753€), avec possibilité d’un bonus reprise de 70€.

: Prix de lancement (au lieu de 753€), avec possibilité d’un bonus reprise de 70€. Poco F7 Ultra 16 Go + 512 Go : Prix de lancement 749,90€ (au lieu de 803€), avec possibilité d’un bonus reprise de 100€.