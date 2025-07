La version 512 Go du Xiaomi Poco F7 Ultra bénéficie d’une belle réduction spéciale Prime Day

Taillé pour les gamers et dopé à l’IA en prime, le Xiaomi Poco F7 Ultra est le smartphone le plus musclé de la série Poco F7 lancée en mars dernier. Pendant le Prime Day d’Amazon, on trouve sa version 512 Go à 699,99 euros au lieu de 799,99 euros.

Grosse puissance, fonctions de retouche IA, étanchéité totale… Pour son Poco F7 Ultra, Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié. Cerise sur le gâteau, la marque propose cette fiche technique solide à un prix assez contenu, qui ne dépasse pas les 800 euros à la base pour le modèle 512 Go. Et pendant le Prime Day d’Amazon, le rapport qualité/prix de ce smartphone s’améliore puisqu’il profite de 100 euros de réduction.

Les points forts du Xiaomi Poco F7 Ultra

Un smartphone étanche (IP68)

Un processeur Snapdragon 8 Elite ultra-puissant

Un téléobjectif 2,5x

Initialement affiché à 799,99 euros, le Xiaomi Poco F7 Ultra (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 699,99 euros sur Amazon.

Son petit frère, le Xiaomi Poco F7 Pro (256 Go), est quant à lui proposé à 469,99 euros au lieu de 499,90 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco F7 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone bien résistant

Attention les yeux : le Xiaomi Poco F7 Ultra n’est pas le smartphone le plus discret qui soit, avec son dos en verre jaune pétant. Ce dernier, incurvé, a d’ailleurs l’avantage d’être mate et de ne pas retenir les traces de doigts. Pour le reste, on a droit à des bords plats métalliques, à un bloc optique rond assez massif et à une protection d’écran Poco Shield Glass. Autre caractéristique rassurante : sa certification IP68. Le Poco F7 Ultra peut donc résister à l’eau et à la poussière. Bref, un modèle solide en plus d’être assez sophistiqué.

À l’avant, le Poco F7 Ultra présente une dalle OLED de 6,67 pouces, avec une définition d’affichage QHD+ (3 200 x 1 440 pixels). Vous pourrez opter pour un mode moins précis (2 400 x 1 080 pixels) pour économiser de l’énergie. Côté taux de rafraîchissement, le Poco F7 Ultra dispose d’un mode 60 Hz et d’un autre de 120 Hz ; pour un smartphone taillé pour le gaming, on aurait aimé du 144 Hz. Sachez aussi que la dalle n’est pas LTPO. Par ailleurs, si l’écran offre une large couverture colorimétrique, il brille moins côté luminosité, que l’on a jugée trop basse.

Le modèle idéal pour les gamers exigeants

Le Poco F7 Ultra fonctionne sous Android 15 avec la surcouche Xiaomi HyperOS 2.0, qui nous fait d’ailleurs profiter d’une interface plus épurée, notamment avec le Fluid Cloud, un système de notifications discret qui ne vous bombarde pas de texte. Les fonctions IA sont évidemment de la partie : Gemini, fonction Entourer pour rechercher, interprète IA, effaceur d’objets sur les photos… Bref, tout pour être plus productif et rendre ses clichés plus réussis. Notez aussi que vous aurez droit à 4 ans de mises à jour d’Android et 6 ans de mises à jour de sécurité. C’est suffisant, mais d’autres concurrents font bien mieux.

Côté performances, le Poco F7 Ultra peut compter sur un Snapdragon 8 Elite très puissant et sur 16 Go de mémoire. Pour faire simple : ce smartphone peut faire fonctionner les jeux en mode 120 Hz et avec une qualité graphique optimale. Et pour couronner le tout, le refroidissement de l’appareil est hyper efficace. Côté photo, le Poco F7 Ultra se dote d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 32 Mpx et d’un téléobjectif de 50 Mpx avec un zoom optique x2,5 ; une belle polyvalence, donc. Les capteurs sont très efficaces de jour, comme de nuit, sauf l’ultra grand-angle, un peu en dessous.

Enfin, le smartphone embarque une batterie de « seulement » 5 300 mAh, qui ne lui permet pas de garantir une autonomie vraiment satisfaisante. On se console avec le chargeur 120 W, qui autorise une recharge filaire hyper rapide. La charge sans fil 50 W est aussi disponible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F7 Ultra.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi Note et Poco en 2025 ?

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.