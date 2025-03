POCO F7 Pro : des performances de luxe à moindre coût

Le POCO F7 Pro succède au F6 Pro en apportant de belles évolutions pour un prix raboté. Il intègre la plateforme Snapdragon 8 Gen 3, améliore la protection de l’écran et la résistance à l’eau (IP68) et embarque une batterie conséquente de 6000 mAh.

POCO F7 Pro // Source : Xiaomi

En parallèle du tout nouveau POCO F7 Ultra, POCO a également dévoilé le POCO F7 Pro lors de son événement de lancement à Singapour. Ce smartphone succède au F6 Pro et vise à offrir un équilibre entre performances et efficacité, tout en intégrant de nouvelles technologies là encore pour doper sa puissance globale.

Design

Le POCO F7 Pro adopte un dos en verre avec une finition double texture, la partie supérieure étant brillante et la partie inférieure mate, similaire à celle du F7 Ultra. Il est encadré par un châssis en métal mat, une évolution par rapport au cadre en plastique du POCO F6 Pro.

L’agencement du module photo change également, passant d’un large rectangle sur le F6 Pro à une segmentation circulaire sur le F7 Pro. Les dimensions sont de 160,26 x 74,05 x 8,12 mm pour un poids de 206 g, très proche des valeurs du F6 Pro.

Une amélioration notable est la certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, un progrès significatif par rapport à l’IP64 du F6 Pro. Le F7 Pro est disponible en Noir, Argent et Bleu.

Écran

Le POCO F7 Pro conserve la dalle Flow AMOLED de 6,67 pouces avec une définition 2K (3200 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120Hz, caractéristiques déjà présentes sur le F6 Pro. Cependant, plusieurs améliorations sont à noter.

La luminosité HBM (High Brightness Mode) passe à 1800 nits sur le F7 Pro, tandis que la luminosité de pointe annoncée est de 3200 nits (contre 4000 nits annoncés pour le F6 Pro, mais non atteints en pratique dans nos tests).

Le F7 Pro bénéficie d’une gradation PWM très élevée à 3840Hz pour réduire le scintillement, une nette amélioration par rapport aux générations précédentes.

La protection de l’écran est assurée par du verre Corning Gorilla Glass 7i, plus résistant que le Gorilla Glass 5 du F6 Pro.

Le F7 Pro intègre également la technologie de Polarisation Circulaire et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, une première pour POCO (le F6 Pro utilisait probablement un capteur optique).

Les certifications TÜV Rheinland (faible lumière bleue, sans scintillement, respect du rythme circadien) sont présentes.

POCO F7 Pro // Source : Xiaomi

Performances

Sous le capot, le POCO F7 Pro embarque le SoC Snapdragon 8 Gen 3 qui équipait les fleurons de 2024. Cette puce apporte une amélioration des performances CPU (annoncée à +32%), GPU (+34%) et IA (+98%) par rapport à la génération précédente, précise Xiaomi.

La mémoire vive est de 12 Go, associée à 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 4.1 (contre UFS 4.0 pour le F6 Pro). Le système de refroidissement LiquidCool Technology 4.0 avec IceLoop est reconduit.

Le smartphone est livré avec Xiaomi HyperOS 2 et bénéficie de l’optimisation WildBoost 4.0, visant à améliorer la fluidité en jeu, notamment sur des titres comme Genshin Impact (annoncé jouable à 90 FPS).

Photographie

L’objectif photo principal du POCO F7 Pro s’appuie sur le capteur Light Fusion 800 de 50 mégapixels (taille 1/1.55″, ouverture f/1.6, stabilisation optique OIS), le même que celui utilisé sur le F6 Pro et le F7 Ultra. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (ouverture f/2.2). Par rapport au F6 Pro, le POCO F7 Pro abandonne le capteur macro de 2 mégapixels. Pas une grande perte.

La caméra frontale passe à 20 mégapixels, contre 16 mégapixels sur le modèle précédent. Le traitement d’image POCO AISP et la fonction UltraSnap sont présents.

POCO F7 Pro // Source : Xiaomi

Batterie et charge

L’autonomie voit une augmentation significative de la capacité de la batterie, passant de 5000 mAh sur le F6 Pro à 6000 mAh sur le F7 Pro. En contrepartie, la puissance de charge filaire diminue légèrement, passant de 120W sur le F6 Pro à 90W HyperCharge sur le F7 Pro.

Le temps de charge annoncé pour atteindre 100% est de 37 minutes (contre environ 20 minutes pour le 120W du F6 Pro).

Le F7 Pro utilise les puces Surge P3 et G1 (le F6 Pro avait les P2 et G1) et conserve une bonne longévité annoncée (+80% après 1600 cycles). La charge sans fil n’est toujours pas disponible.

Connectivité

Le POCO F7 Pro est compatible Dual SIM 5G et supporte le Wi-Fi 7, comme son prédécesseur. Le Bluetooth passe à la version 5.4 (contre 5.3 sur le F6 Pro). Les connectivités NFC, port infrarouge (IR Blaster) et GPS double fréquence sont maintenues.

Nouveauté partagée avec le F7 Ultra, le F7 Pro intègre le tuner Surge T1S, une puce dédiée à l’amélioration de la réception des signaux cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth.

Prix et disponibilité

Le POCO F7 Pro est lancé et disponible dès aujourd’hui, 27 mars 2025. Il est proposé en trois couleurs (Noir, Argent, Bleu) et deux configurations, avec une offre de lancement valable jusqu’au 10 avril 2025 (23h59) :

POCO F7 Pro 12 Go RAM + 256 Go ROM : Prix de lancement 499,90€ (au lieu de 603€), plus un bonus de reprise éventuel de 50€.

: Prix de lancement (au lieu de 603€), plus un bonus de reprise éventuel de 50€. POCO F7 Pro 12 Go RAM + 512 Go ROM : Prix de lancement 549,90€ (au lieu de 653€), plus un bonus de reprise éventuel de 70€.

Des prix de lancement notablement inférieurs à ceux du POCO F6 Pro à sa sortie l’année dernière, lequel débutait à 579€.

Un cadeau (Redmi Watch 5 Lite ou Redmi Buds 6) est offert au choix durant la période de lancement, et des réductions sont disponibles pour l’achat simultané d’accessoires.