Xiaomi Poco F7 Ultra : le futur roi des performances à bon prix ?

Le marché des smartphones est sur le point d’accueillir un nouveau concurrent de taille avec l’arrivée imminente du Poco F7 Ultra de Xiaomi. Ce modèle est notamment attendu pour ses spécifications haut de gamme.

Source : Le Redmi K80 chinois

Le Poco F7 Ultra a récemment été repéré sur Geekbench AI, confirmant qu’il sera équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, l’un des plus puissants actuellement disponibles. Le prototype testé disposait de 16 Go de RAM, et bien que d’autres configurations puissent être proposées à la sortie, cette combinaison promet déjà des performances exceptionnelles. Le téléphone sera livré avec Android 15 et le système d’exploitation HyperOS de Xiaomi.

Les rumeurs suggèrent que le Poco F7 Ultra sera une version renommée du Redmi K80 Pro, lancé en Chine en novembre 2024. Les spécifications attendues incluent un écran OLED de 6,67 pouces avec une définition 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 120 W et une charge sans fil de 50 W. Le dispositif photo devrait comprendre un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un objectif ultra-grand-angle de 32 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2x et OIS.

Spécifications et lancement attendus

Le Poco F7 Ultra est positionné pour être l’un des modèles les plus puissants de la série, avec une puce Snapdragon 8 Elite qui garantit des performances de haut vol pour les jeux et le multitâche. Les scores obtenus sur Geekbench AI sont cohérents avec ceux des appareils équipés de ce processeur, confirmant la présence de deux cœurs principaux et six cœurs performance, ainsi que du GPU Adreno 830.

Bien que le Poco F7 Ultra soit essentiellement un Redmi K80 Pro rebadgé pour le marché mondial, il devrait offrir une expérience utilisateur similaire, avec quelques ajustements mineurs possibles. La série Poco F7, qui inclut également le F7 Pro, est attendue pour un lancement global dans les prochaines semaines. Le F7 Pro devrait être une version rebadgée du Redmi K80, tandis que le Poco F7, qui pourrait arriver plus tard, sera équipé du futur Snapdragon 8s Elite.

Rappelons enfin que la gamme Poco a toujours proposé des modèles à la puissance digne du haut de gamme pour un prix contenu, souvent en faisant des concessions sur la partie photo.