Xiaomi va améliorer l’autonomie du Poco F7 Pro grâce à une nouvelle batterie

De nouveaux documents de certification viennent de révéler des informations clés sur le prochain smartphone haut de gamme de Poco. Le modèle F7 Pro, identifié sous le numéro « 24117RK2CG », vient d’apparaître dans la base de données de la Federal Communications Commission (FCC) américaine.

Source : Le Redmi K80 chinois

La principale nouveauté concerne la batterie, qui fait un bond significatif pour atteindre 5 830 mAh, contre 5 000 mAh sur le modèle précédent. Cependant, la puissance de charge rapide est revue à la baisse, passant de 120 W sur le F6 Pro à 90 W sur ce nouveau modèle. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle, Xiaomi ayant cette fois-ci choisi de privilégier l’autonomie plutôt que la vitesse de recharge.

Côté logiciel, toujours selon la FCC, le F7 Pro embarquera HyperOS 2.0, la nouvelle interface de Xiaomi basée sur Android 15. Le smartphone disposera également des dernières technologies de connectivité, notamment le Bluetooth 5.4 et le Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz). La compatibilité avec les réseaux 4G LTE et 5G est assurée sur de multiples bandes de fréquences.

Le Poco F7 Pro serait une version rebadgée d’un smartphone Redmi

Selon plusieurs sources, le Poco F7 Pro serait une version internationale du Redmi K80, lancé en Chine fin novembre. Si cette information se confirme, l’appareil devrait hériter des caractéristiques de son cousin chinois : un processeur Snapdragon 8 Gen 3, un écran AMOLED 2K de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et un capteur photo principal Sony LYT-800 de 50 mégapixels.

Le smartphone bénéficierait également d’une certification IP68/IP69, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un atout non négligeable pour la durabilité de l’appareil.

Cette certification FCC suggère un lancement imminent du Poco F7 Pro sur le marché mondial. Avec ses caractéristiques techniques ambitieuses et sa batterie généreuse, le smartphone s’annonce comme un concurrent sérieux sur le segment haut de gamme. Il pourrait de nouveau s’agir de l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, comme ses prédécesseurs avant lui.

La date de lancement et le prix n’ont pas encore été communiqués par la marque, mais ces nouvelles informations laissent présager une annonce dans les semaines à venir.