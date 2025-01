Ce changement majeur sur Instagram met fin à un « héritage », mais il y a une explication

Instagram met fin au format carré des contenus affichés dans la grille des profils et opte pour des rectangles plus en adéquation avec les usages modernes selon la plateforme.

L’application Instagram sur Android // Source : Frandroid

C’est un changement presque historique pour Instagram. À partir de maintenant, en vous rendant sur le profil de quelqu’un, vous remarquerez sans doute une différence. La grille affiche des contenus en rectangles (dans le sens vertical) et non plus en carrés.

Instagram explique ces changements

Le format carré était pourtant l’une des marques de fabrique de l’application. Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, en est bien conscient. Il revendique cependant un choix inévitable face aux évolutions des usages.

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

« Je sais que certains d’entre vous aiment beaucoup leurs carrés. Et les photos carrées sont en quelque sorte l’héritage d’Instagram. Mais à l’heure actuelle, la plupart des photos et des vidéos téléchargées sont orientées verticalement », explique-t-il dans une story. « C’est dommage de devoir les croper à outrance ».

Adam Mosseri explique dans une story le choix d’Instagram de mettre fin au format carré // Source : Montage Frandroid

Adam Mosseri précise que ce déploiement a lieu pendant le weekend. Ainsi, le 19 janvier au soir, tout le monde devrait avoir la nouvelle grille.

Le dirigeant ne cache pas le fait que cela lui cause un peu de peine. Toutefois, il affiche sa conviction que le grand public saura apprécier ce changement au bout d’un moment.

Je pense qu’à long terme, les gens seront ravis de voir qu’une plus grande partie de leurs photos et de leurs vidéos sont visibles telles quelles dans le profil, au lieu d’être recadrées de manière agressive. Adam Mosseri – Instagram

Rappelons que ce changement n’est pas réellement une surprise. Un test de cette nouveauté avait déjà été annoncé en août 2024.

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.