Snapdragon X Plus « Light » : des PC ARM moins chers dès le mois prochain ?

Windows entame doucement sa transition vers les processeurs ARM. Et si pour le moment les machines sous cette nouvelle architecture coûtent encore cher, ça ne devrait pas durer.

Source : Qualcomm

Si vous mourrez d’envie de découvrir le monde des PC sous ARM, mais que vous n’avez pas les moyens de vous payer la toute nouvelle Surface Pro 11, l’IFA de Berlin pourrait vous réserver une belle surprise. En effet, d’après le célèbre leaker Evan Blass, Qualcomm pourrait profiter de l’évènement pour présenter une nouvelle puce Snapdragon X Plus.

Censé offrir les avantages de sa grande soeur pour un prix moins onéreux, cette puce ferait des touts petits sacrifices techniques en se dotant notamment de 8 cœurs contre 10 pour la X Plus « classique » . D’après Evan Blass, le processeur pourrait être embarqué dans les PC commercialisés autour de 800 € et quelques.

Pour des PC autour de 800 €

La différence entre ce tarif et celui des PC Snapdragon commercialisés actuellement autour de 900/1000 € n’est pas énorme, mais cela marque le début d’une baisse des prix qui devrait se poursuivre dès l’année prochaine. D’après des indiscrétions publiées par Ming-Chi Kuo en juin dernier, Qualcomm aurait aussi dans ses cartons une puce Snapdragon « Canim » prévue pour animer les PC vendus entre 600 et 800 €. Cette dernière devrait être lancée au quatrième trimestre 2025.

Les caractéristiques de la nouvelle puce Snadragon X Plus « Light » // Source : Evan Blass — X

En attendant, ce nouveau Snapdragon X Plus jouerait donc un rôle de transition avec des caractéristiques qui resteraient plutôt séduisantes. D’après les informations partagées par Evan Blass, la puce serait gravée en 4 nm, pourrait prendre en charge jusqu’à 3 écrans 4K/60 Hz et embarquerait une compatibilité 5G et Wi-Fi 7. Bien évidemment, un processeur dédié à l’intelligence artificielle (NPU) serait aussi de la partie avec des capacités de calculs de 45 TOPS (trillions of operations per second), soit pile de quoi permettre l’utilisation des fonctions d’IA sur Windows 11.

La course face à Apple

C’est du côté des performances graphiques que la puce ferait de vrais sacrifices avec un GPU limité à 1,7 Teraflops là où le système Snapdragon X Plus de base pointe lui à 3,8 Tflops. Pas étonnant pour des machines clairement moins axées vers les performances en jeu cela dit.

Pour aller plus loin

Les puces ARM ne sont pas réservées qu’aux PC portables

Avec de vrais efforts faits par Microsoft pour rendre Windows compatible avec les processeurs ARM et des processeurs de moins en moins chers, 2024/2025 pourrait bien être l’année ou les PC rattrapent enfin les Mac d’Apple. Et l’IFA de Berlin semble être le début tout désigné pour cette nouvelle course aux téraflops.