Xiaomi Pad 5 : la tablette est 100 € moins chère jusqu’à ce soir seulement

La Xiaomi Pad 5 est la nouvelle tablette tactile que le constructeur chinois vient tout juste d'officialisé. En se positionnant sous les 400 euros, elle compte bien faire de l'ombre aux nouveaux iPad 9 et iPad mini 6, mais pour son lancement aujourd'hui Apple risque d'avoir peur puisqu'elle passe à seulement 299 euros.

Les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro n’ont pas été les seuls à créer la surprise le lendemain de la keynote d’Apple. Une tablette a également été dévoilée par la marque chinoise après presque de 4 ans d’inactivité dans ce secteur, il s’agit de la Xiaomi Pad 5. Celle-ci semble vouloir faire honneur du titre de champion du meilleur rapport qualité-prix de la firme de Pékin grâce à une fiche technique surprenante pour le tarif auquel elle est proposée. De plus, elle sort aujourd’hui et elle profite de 100 euros de réduction jusqu’à ce soir minuit.

Où acheter la Xiaomi Pad 5 ?

La Xiaomi Pad 5 est dès aujourd’hui disponible à 399 euros pour la version avec 128 Go de stockage, mais jusqu’au 28 septembre à 23h59 le prix chute à seulement 299 euros pour le lancement. L’offre est disponible chez plusieurs e-commerçants.

Xiaomi Pad 5 : une tablette presque haut de gamme

Depuis les annonces d’Apple et Xiaomi, l’intérêt pour les tablettes a commencé à reprendre de l’ampleur. Si la marque de la Pomme séduit par le côté mini, le constructeur chinois lui mise sur des caractéristiques presque haut de gamme pour un prix beaucoup plus abordable avec sa Xiaomi Pad 5.

En effet, la tablette se dote d’un puissant Snapdragon 860 épaulé par 6 Go de mémoire vive, soit le même processeur qui équipe actuellement le Poco X3 Pro. Avec une telle configuration, vous pourrez aisément exécuter toutes les tâches que vous voudrez et même lancer des jeux 3D en poussant les graphismes au maximum dans certains cas. L’expérience utilisateur est assurée sans ralentissements et il n’y a pas que ça qui promet d’être fluide, puisque la Xiaomi Pad 5 propose un excellent écran LCD de 11 pouces affichant une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. C’est impressionnant pour le prix, surtout lorsque l’on sait que ce genre de fonctionnalités sont réservées aux iPad Pro vendus deux à trois fois plus chers chez Apple.

Le look de la tablette de Xiaomi rappelle d’ailleurs fortement les tablettes haut de gamme de la firme de Cupertino, avec les bords bien arrondis et les fines bordures autour de l’écran. La Pad 5 ne prétendra en revanche pas rivaliser avec son concurrent américain sur le domaine de la photo sans capteur LiDAR ou autre, puisque qu’elle embarque simplement un capteur principal de 13 mégapixels. N’espérez pas non plus une reconnaissance faciale à la pointe de la technologie ou la fonction caméra centrée pour les conférences, mais le capteur de 8 mégapixels à l’avant sera amplement suffisant pour des appels visio occasionnels.

En ce qui concerne l’autonomie de la Xiaomi Pad 5, la batterie de 8 720 mAh permet une utilisation de plus de deux jours, sauf si vous poussez le bouchon un peu loin sur le bingewatching de séries Netflix. C’est dans la moyenne des tablettes du marché, où par exemple une partie de 30 minutes sur Fortnite vous fera perdre seulement 7 %. Comptez enfin plus de deux heures pour recharger entièrement la tablette via son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Pad 5.

Pour comparer la Xiaomi Pad 5

Afin de comparer la Xiaomi Pad 5 avec les autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2021.