Xiaomi 11T et 11T Pro : une trottinette électrique est offerte pour le lancement

Les 11T et 11T Pro sont les nouveaux smartphones de la marque chinoise fraichement officialisés en France. Leurs prix sont déjà très intéressants pour la fiche technique qu'ils proposent, mais Xiaomi décide de frapper encore plus fort en offrant une trottinette électrique Mi Smart Electric Scooter Essential pour toute précommande de l'un de ses deux nouveaux téléphones.

Les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro sont les premiers smartphones de la firme chinoise à abandonner la mention « Mi ». Ils ont osé se présenter au monde entier le lendemain de la keynote d’Apple et ont aujourd’hui eu droit à une officialisation en bonne et due forme pour la France. Et sans attendre plus de temps, Xiaomi lance les précommandes avec un beau cadeau pour les 7 000 premiers early adopters.

Où précommander le Xiaomi 11T Pro ?

Le Xiaomi 11T Pro est disponible à partir de 669 euros pour la version 8+128 Go. Comptez ensuite 30 euros de plus pour doubler la capacité de stockage.

Où précommander le Xiaomi 11T ?

Le Xiaomi 11T classique est quant à lui disponible à 569 euros pour la version 8+128 Go et à 599 euros pour la version 8+256 Go.

Comment bénéficier de la trottinette offerte ?

Les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro sont en précommande du 28 septembre au 11 octobre 2021

Si vous achetez l’un de ces deux smartphones dans ce laps de temps, vous pourrez alors remplir l’ODR pour obtenir gratuitement votre Xiaomi Mi Scooter Essential. La trottinette électrique est normalement vendue à 299 euros, c’est donc un très beau cadeau de la part de Xiaomi.

Tout savoir sur les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro

Les nouveaux Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro se ressemblent beaucoup. On retrouve le même design, assez classique d’ailleurs, avec cet écran de percé sur le haut (au milieu) à l’avant et son module photo en forme de carré sur le côté gauche à l’arrière. Dans les deux cas, la dalle est OLED de 6,67 pouces (compatible True Color, Dolby Vision et HDR 10+) avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

Pour continuer avec les ressemblances entre les deux smartphones, on aperçoit ensuite les mêmes capteurs pour la photo, aussi bien en façade qu’au dos. Pour les selfies, vous pourrez alors compter sur une caméra de 12 mégapixels. Le module principal est évidemment un peu plus fourni, avec un capteur grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La polyvalence est donc au rendez-vous et offre des résultats convenables, quel que soit le mode utilisé, mais les photos de nuit sont malheureusement loin d’être parfaites.

Ce qui va réellement changer entre le 11T et le 11T Pro, ce sont les performances et le système de charge. Avec le premier, vous aurez un puissant smartphone équipé du SoC Dimensity 1200-Ultra de MediaTek et une charge rapide allant maximum jusqu’à 67 W alors qu’avec le deuxième vous aurez un smartphone encore plus puissant grâce au Snapdragon 888 de Qualcomm et une charge rapide de 120 W pour recharger la batterie de 5 000 mAh en seulement 17 minutes, seulement la marque. Chez Frandroid, nous avons tenté l’expérience à partir de 3 % d’autonomie restante : il a fallu au Xiaomi 11T Pro 15 minutes et 49 secondes pour se recharger à bloc. C’est tout simplement impressionnant !

