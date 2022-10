Xiaomi 12T et 12T Pro : le premier Xiaomi avec 200 mégapixels est là

Xiaomi sort les 12 T et 12T Pro, deux téléphones à la fiche technique très proche. Mais attention, la version Pro a deux arguments très forts : un SoC plus puissant sur le papier et surtout un capteur 200 mégapixels.

Après les Xiaomi 12, voici les Xiaomi 12T (déjà pris en main par nos soins). Comme à son habitude, le géant chinois rafraîchit sa gamme numérotée en sortant une nouvelle gamme à numéro accompagnée d’un T, présentée lors de sa conférence d’automne en même temps que la première Redmi Pad, des Redmi Buds 4 et 4 Pro, un Smart Band 7 Pro. Voici donc les Xiaomi 12 T Pro et 12 T.

Les points communs

Les deux téléphones partagent de nombreux points de leur fiche technique. Même taille (163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm), quasiment le même poids juste au-dessus des 200 g, même écran Oled 120 Hz de 6,67 pouces (2712 x 1220, 446 ppp en 20:9) compatibles Dolby Vision et HDR10+. Même la charge 120W alimente une même batterie de 5000 mAh.

La similarité ne s’arrête pas là. De l’extérieur, les téléphones ont l’air semblables en tout point et intègre un même niveau de protection : IP 53 et Gorilla Glass 5 à l’avant. Soulignons que pour cette gamme de prix, ça commence à faire un peu léger d’ailleurs, même s’ils ne sont pas les seuls à lâcher un peu de terrain là-dessus. Les deux téléphones sont équipés de MIUI 13, à savoir Android 12.

L’avantage de la version Pro : le 200 mégapixels, mais pas que

Bon, mais alors, la version Pro, qu’a-t-elle de spécial pour justifier un tarif de 150 euros plus élevé ? Déjà sur la photo, le 12 T Pro embarque un capteur principal de 200 mégapixels (de type 1/1,22), le Samsung Isocell HP 1, avec ouverture f/1,69. Il devrait proposer une taille de pixels de 0,64 µm, soit 1,28 µm en 4-en-1 et 2,56 µm en 16-en-1. De son côté, le Xiaomi 12T devra se contenter d’un capteur 108 mégapixels, le Samsung ISOCELL HM6.

Sur le volet de la puissance également, on peut s’attendre à un boost de performances pour le 12 T Pro. Il est en effet équipé d’un Snapdragon 8+ Gen 1, une des puces les plus capables du marché, mais surtout moins chauffante que le 8 Gen 1 de la série des Xiaomi 12. Le 12T pour sa part, ne devrait tout de même pas manquer de puissance. Il affiche en effet une puce Dimensity 8100-ultra.

Prix et disponibilités des Xiaomi 12T

Le Xiaomi 12 T Pro sera disponible en 8 Go + 256 Go au prix de 799 euros. Le Xiaomi 12T pour sa part se négociera à 649 euros pour 8 Go + 256 Go. Les deux appareils seront disponibles à la vente à partir du 13 octobre dans trois coloris : noir cosmique, argent lunaire et bleu ciel. Une offre de précommandes est disponible du 4 au 13 octobre. Elle permet de se voir offrir une Redmi Pad (valeur 299 euros) en plus du téléphone.



