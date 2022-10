Prise en main du Xiaomi 12T Pro : des arguments solides pour s’imposer sur le haut de gamme

Le Xiaomi 12T Pro veut faire jouer son capteur de 200 mégapixels, son Snadpragon 8+ Gen 1 ou encore sa charge rapide de 120 W pour s'imposer dans le marché haut de gamme. Nous l'avons pris en main. Globalement, il est bien parti pour séduire.

Le temps est venu, les Xiaomi 12T et 12T Pro sont annoncé ! Ils ont été présentés lors d’une conférence le 4 octobre en même temps que les Smart Band 7 Pro, Redmi Buds 4 et 4 Pro et les Redmi Pad. Si le constructeur est très connu pour ses smartphones aux rapports qualité-prix alléchants, il s’aventure aussi régulièrement dans le segment haut de gamme. Et il compte bien s’y faire une place de choix.

En attendant le test complet, nous pouvons déjà vous proposer une prise en main du Xiaomi 12T Pro afin de vous faire nos premiers retours sur l’appareil.

Capteur 200 mégapixels et Snapdragon 8+ Gen 1

Il y a deux arguments de poids mis en avant sur ce Xiaomi 12T Pro : la photo avec un capteur de 200 mégapixels (Samsung ISOCELL HP1) et la puissance procurée par le Snapdragon 8+ Gen 1 embarqué. Sans pouvoir aller dans les détails, nous avons pu jeter un œil à chacune de ces deux caractéristiques.

Aperçu de la qualité photo

Commençons par la photo. Même s’il a été doublé par le Motorola Edge 30 Ultra, le Xiaomi 12T Pro est l’un des premiers smartphones du marché à embarquer un capteur photo principal de 200 mégapixels. Cependant, il est bon de rappeler qu’en photo, la définition ne fait pas tout. Il ne s’agit que d’un critère parmi tant d’autres et, souvent, le traitement algorithmique de la marque joue un rôle plus important dans la qualité finale du cliché.

Quoi qu’il en soit, cela reste un fort argument marketing pour le Xiaomi 12T Pro. Évidemment, par défaut, les photos que vous allez prendre ne sont pas en 200 mégapixels. Le téléphone fait du pixel binning pour fusionner 16 pixels en un. Cela permet une meilleure gestion de la lumière. Nous n’avons pas encore pu faire des essais concluants en faible luminosité, mais voici déjà quelques images capturées avec le smartphone pour donner une idée.

A priori, rien de particulier à signaler sur le traitement des couleurs ou la gestion de la dynamique dans ensemble. Il sera difficile de juger le Xiaomi 12T Pro sur cette base. Néanmoins, on peut déjà voir l’apport du mode 200 mégapixels sur la netteté. En activant cette option, on prend en effet des photos plus définies — mais plus lourdes et moins pertinentes dans l’obscurité.

Dans le comparatif ci-dessous, on peut voir que le panneau est bien plus lisible sur le cliché de 200 Mpx. Cela pourra être pratique dans certaines situations, mais l’option restera sans doute très gadget pour beaucoup. Notez aussi qu’un mode intermédiaire à 50 Mpx est également disponible.

Mode normal Mode 200 Mpx

Nous avons aussi pris une photo portrait — qui exploite le téléobjectif — afin d’avoir une première idée de ce que le Xiaomi 12T Pro valait. On saluera l’efficacité de l’effet bokeh pour mettre mon collègue Hugo en valeur.

En revanche, le téléphone ne s’est pas vraiment attardé sur le niveau de détails dans les cheveux. Rien de rédhibitoire cela dit.

Quid de la puissance ?

Pour la puissance, on peut d’ores et déjà être rassuré : le Snapdragon 8+ Gen 1 a l’air d’être bien exploité par le Xiaomi 12T Pro. Au-delà du fait que nous n’avons pas constaté le moindre ralentissement à l’usage pour le moment, un premier score sur AnTuTu montre que le téléphone dépote bien.

Le Xiaomi 12T Pro obtient ainsi un score global de 1 065 890. On dépasse donc le million, chose assez rare. Pendant l’été, l’Asus Zenfone 9 nous avait surpris en réalisant une telle prouesse et il coûte à peu près le même prix (50 euros de plus pour la même configuration RAM et stockage). Seule inquiétude très légère : l’appareil a tiédi un peu rapidement pendant cet effort. Pas de quoi s’affoler pour l’instant, il faudra surtout voir si la température grimpe en flèche sur un jeu gourmand comme Fortnite.

Design raffiné, charge rapide et MIUI 13

Au-delà de la photo et de la puissance, le Xiaomi 12T Pro veut aussi plaire avec son design et son écran. À cet égard, on apprécie la finition mate au dos — et notre modèle noir est du plus bel effet. Les angles et tranches arrondis sont agréables en main, mais ne font pas oublier les 205 grammes du smartphone. Vous ne passerez pas à côté non plus de son module photo assez protubérant.

À l’avant, l’écran plat et Amoled de 6,67 pouces parait bien lumineux — jusqu’à 900 nits selon Xiaomi. À l’usage, il m’a paru bien fluide avec son mode 120 Hz et la définition de 2712 x 1220 pixels est largement suffisante pour satisfaire la rétine.

Les haut-parleurs stéréo figurent aussi parmi les points positifs. À l’inverse, l’absence de certification pour l’étanchéité à l’eau peut refroidir certaines personnes.

Côté batterie, nous avons déjà pu soumettre l’accumulateur de 5000 mAh à notre protocole de test personnalisé ViSer. Avec le mode 120 Hz automatique activé (option par défaut), le Xiaomi 12T Pro a tenu 12 heures et 29 minutes. Sans être incroyable, ce score est tout à fait correct et n’augure pas une crainte permanente du 0 % d’énergie.

En plus, le chargeur de 120 W est si rapide que, pris par d’autres tâches, je n’ai même pas eu le temps de lancer le chronomètre avant que les 7 % qu’il me restait passent à 100 %. À en croire le constructeur, 19 minutes suffiraient pour une charge complète. Je veux bien les croire.

Autorisons-nous aussi un petit mot sur la partie logicielle : MIUI 13 est à l’œuvre ici et se base sur Android 12. Cette interface garde son organisation si particulière qui la rend très attrayante pour certains, trop compliquée à prendre en main pour d’autres.

J’ai toutefois relevé un nombre important d’applications tierces préinstallées dont trois jeux, l’app du magasin Joom ou Opera — avec Chrome et le navigateur Mi, il y a donc trois navigateurs embarqués d’office sur le 12T Pro.

Prix et date de sortie

Le Xiaomi 12T Pro est annoncé au prix conseillé de 799 euros dans une configuration 8/256 Go. Pendant la période de précommande qui s’étale du 4 au 13 octobre, vous recevrez une tablette Redmi Pad pour l’achat d’un smartphone de la gamme 12T.



À partir du 13 octobre, le téléphone sera disponible à la vente en noir, argent et bleu ciel.