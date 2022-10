Xiaomi TV Q2 Series : du Dolby Vision IQ à petit prix

Xiaomi dévoile un nouveau téléviseur doté de capteurs de luminosité ambiante. Voici les Xiaomi TV Q2 Series.

C’est la fête pour les fans de Xiaomi ! La spécialiste chinois de produits high-tech vient d’annoncer le lancement global d’une flopée de nouveautés, dont les Xiaomi 12T et 12T Pro, la Redmi Pad, un bracelet connecté, un distributeur de croquettes, un aspirateur-robot, un téléviseur, mais aussi deux paires d’écouteurs.

Bienvenue à la Xiaomi TV Q2 Series

Les débuts de Xiaomi sur le secteur des téléviseurs n’étaient pas fameux. On espère néanmoins que la firme a tiré des leçons de ses erreurs et a corrigé ses défauts sur ses nouvelles générations de TV, et notamment sur cette nouvelle Xiaomi TV Q2 Series.

Il s’agit d’un téléviseur QLED 4K UHD compatible avec le standard HDR Dolby Vision IQ utilisant des capteurs de luminosité pour adapter l’affichage à l’éclairage de la pièce. Cela permet notamment de ne pas avoir à régler la luminosité de son écran selon que l’on regarde une série ou un film au milieu de la nuit ou en pleine journée face à une baie vitrée. Le taux de rafraichissement reste cantonné néanmoins au 60 Hz.

Pour le son, c’est toujours Dolby qui est aux commandes avec du Dolby Atmos. On retrouve également du DTS-X, le tout diffusé par deux haut-parleurs de 15 W chacun.

Sa connectique est composée de 3 ports HDMI (dont la norme n’est pas précisée), de deux ports USB, d’un port Ethernet, un Composite, une sortie optique et un port Jack 3,5 mm. Elle est en outre compatible avec le Wi-Fi (2,4 et 5 GHz) et le Bluetooth 5.0.

Enfin, la partie logicielle est assurée par Google TV, comme sur les Xiaomi TV A2. Un système d’exploitation beaucoup plus complet que Fire TV qui équipait certains modèles de la marque. Netflix, Prime Video et YouTube sont déjà installés.

Prix des Xiaomi TV Q2

La Xiaomi TV Q2 est disponible dès aujourd’hui en 50, 55 et 65 pouces sur le site de la marque. Leur prix est respectivement de 699 euros, 799 euros et 899 euros. Pour le lancement, Xiaomi applique en outre une remise de 50 euros entre le 4 et le 7 octobre.

