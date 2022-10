Xiaomi : son nouvel aspirateur robot haut de gamme veut tout faire à votre place

Parmi les (nombreuses) annonces de Xiaomi ce 4 octobre, on compte le robot aspirateur Robot Vacuum X10+ ainsi que l'aspirateur-laveur Truclean W10 Wet Dry Vacuum.

Xiaomi continue d’étendre sa palette de produits avec un nouveau robot aspirateur ainsi qu’une série d’aspirateurs-laveurs. Dans le même temps, le constructeur a présenté les Xiaomi 12T et 12T Pro, un distributeur de croquettes et une fontaine à eau, le téléviseur Q2, le bracelet connecté Smart Band 7 Pro, la tablette Redmi Pad ainsi que les écouteurs Redmi Buds 4 Pro et Buds 4.

Un nouveau robot aspirateur Xiaomi

La marque lance en France un nouvel aspirateur automatique : le Robot Vacuum X10+. Il est comme bien d’autres doté d’une station de recharge de 2,5 litres qui stocke aussi les déchets et poussières (l’aspirateur peut se vider en dix secondes). Xiaomi équipe son appareil d’une serpillière à franges qui peut rester humide à l’aide du réservoir d’eau.

Ce robot aspirateur est utilisable sur plusieurs types de sol :: on trouve par exemple un capteur à ultrasons qui peut détecter la présence d’un tapis et ainsi adapter son nettoyage. Aussi, ce produit est capable de capter les objets sur son chemin et de les éviter. La partie logicielle peut créer un itinéraire de nettoyage « quelles que soient la taille et la configuration de la maison ».

La promesse de Xiaomi est que son Robot Vacuum X10+ est capable de nettoyer toute une maison en une seule fois grâce à sa batterie de 5 200 mAh. Cet aspirateur possède une puissance d’aspiration de 4 000 Pa ainsi que deux « tampons à franges rotatifs » qui « peuvent effectuer un balayage sous pression pour éliminer les taches les plus tenaces sur le sol ».

Comme pour les autres aspirateurs connectés, on peut contrôler le Robot Vacuum X10+ à l’aide d’une application mobile. Il est par ailleurs compatible avec Google Assistant et Alexa.

Xiaomi lance ses aspirateurs-laveurs

Le fabricant augmente encore l’étendue des produits qu’il vend avec toute une gamme d’aspirateurs-laveurs, la série Truclean W10 Wet Dry Vacuum, avec une version Ultra et une version Pro (la version vanilla semble ne pas exister). Ils peuvent aspirer, nettoyer et frotter et possèdent un « système intelligent de détection de la saleté ». Ce dernier permet « d’ajuster automatiquement la puissance de nettoyage en fonction de la quantité de poussière identifiée ». Xiaomi annonce une autonomie de 35 minutes sur ses deux modèles.

La version Ultra possède un mode de performance qui peut faire monter la température à 75°C et peut se nettoyer lui-même, se recharger en eau et se sécher grâce à sa station.

Quant à la version Pro, elle se veut adaptée aux coins et bords qui sont traditionnellement difficiles à nettoyer. Cet aspirateur est équipé d’une poignée réglable à 90 degrés qui peut passer sous les meubles.

Prix et disponibilité

L’aspirateur robot ainsi que l’aspirateur-laveur de Xiaomi sont disponibles dès aujourd’hui à la vente :

Le Xiaomi Robot Vacuum X10+ est vendu à 899,99 euros. Jusqu’au 10 octobre, Xiaomi met en place une réduction de 149,99 euros ;

Le Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum est disponible à 799,99 euros. Jusq’au 10 octobre, la marque offre un Massage Gun d’une valeur de 149,99 euros ;

Le Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum est en vente à 599,99 euros et jusqu’au 10 octobre, Xiaomi offre pour son achat un Mi Smart Air Fryer 3,5L.

