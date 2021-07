Xiaomi dévoile une friteuse connectée pour vous faire manger sainement

Lundi, Xiaomi a annoncé de nouveaux produits pour le quotidien. Et parmi ceux-là, un étrange appareil pour manger sainement : le Mi Smart Air Fryer, une friteuse connectée "sans matière grasse" et polyvalente.

Connu en France surtout pour ses smartphones, ses écouteurs et ses trottinettes, Xiaomi a plus d’une corde à son sac, et pas seulement par l’intermédiaire des multiples marques de sa galaxie.

De nombreux produits pour la maison sont disponibles en Chine et arrivent progressivement pour la maison. On trouve notamment des ampoules connectées, des aspirateurs robots, des caméras de surveillance et autres enceintes. Désormais, il y a aussi de l’électroménager.

Une friteuse à tout-faire, mais sainement

Lundi, la firme chinoise a dévoilé de nouveaux produits pour le quotidien. Et parmi le lot, le Mi Smart Air Fryer 3.5 L, un appareil qui promet de vous faire gagner du temps tout en proposant une cuisine saine et simple « sans matière grasse » (ou du moins pas trop)

Il affiche des dimensions raisonnables (335 x 252 x 304 mm) et un poids plutôt standard de 3,9 kg.

Il s’agit là d’une friteuse multifonctions qui peut aussi vous aider à frire, décongeler, cuire, etc. Vous allez pouvoir fabriquer vos propres yaourts comme déshydrater des aliments pour vos animaux grâce à plus de 100 recettes proposées via l’application Mi Home. Le Mi Smart Air Fryer 3.5L propose des cuissons de 40 à 200 °C. Il propose une grande capacité de 3,5 L pour les familles les plus nombreuses (jusqu’à 5 portions).

Avec son tiroir à friture et sa grille intérieure, le Mi Smart Air Fryer 3.5L est facile à nettoyer en retirant chaque élément.

Elle profite d’un tube chauffant à 1500W qui génère un air chaud pour cuire rapidement et en répartissant bien la chaleur. Pas besoin d’utiliser d’huile de cuisson pour cela. L’appareil parvient même à retirer le gras de certains aliments en les cuisant.

Des préparations programmées via l’app jusqu’à 24 heures avant

Les utilisateurs peuvent programmer les préparations jusqu’à 24 heures à l’avance. Depuis l’écran Oled en façade, vous avez l’heure et la température de chauffe qui s’affichent pour assurer le suivi.

Et pour parfaire le tout, Google Assistant ou Amazon Alexa peuvent vous venir en aide pour démarrer la cuisson, surveiller le minuteur ou mettre en pause. Il suffit de le connecter en Bluetooth à votre smartphone.

Aucune information n’a été fournie quant au prix ou la disponibilité en France. Nous avons interrogé Xiaomi France sur le sujet et ne manquerons pas d’apporter des précisions.