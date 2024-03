Ce robot aspirateur premium de Xiaomi est complet, efficace et environ 40 % moins cher aujourd’hui

Pour garder sa maison propre sans bouger de son canapé, rien ne vaut un robot-aspirateur ! Si l'on veut un modèle complet avec fonction lavage et qui ne demande que très peu d'entretien, on peut se tourner vers le Robot Vacuum X10 Plus, le haut de gamme de Xiaomi. En ce moment, ce robot-aspirateur premium voit son prix dégringoler de 899,99 euros à 549,99 euros en boutique officielle.

Xiaomi étend sa palette de robots-aspirateurs depuis quelques années et bouscule même certains cadors du secteur tels que Roborock et iRobot. Le catalogue du constructeur chinois propose des modèles pour tous les budgets et même les références premium profitent d’un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas du Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus doté d’une station multifonction et de fonctionnalités complètes, le tout pour moins de 900 euros, et pour encore moins cher en boutique officielle avec cette baisse de presque 40 %.

Le Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus en bref

Une station multifonction qui ne requiert que peu d’entretien

Une navigation précise et efficace

Une puissance d’aspiration de 4 000 Pa

Une autonomie de deux heures

Au lieu de 899,99 euros habituellement, le Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus est maintenant disponible en promotion à 549,99 euros en boutique officielle.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Un ensemble d’équipements ultra-complet !

Avant d’accueillir le Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus chez soi, il faut prévoir pas mal de place. L’appareil est livré avec une station multifonction un poil encombrante, mais dotée de deux réservoirs de 2,5 litres chacun, l’un pour recharger le robot-aspirateur en eau propre et l’autre pour récupérer l’eau sale. Son utilité excuse facilement son embonpoint, en plus de la vidange automatique, on retrouve évidemment la fonction de recharge ainsi qu’un système d’entretien des serpillères. Bref, il sait prendre soin de soi tout seul.

Quant au robot-aspirateur, il arbore un design classique avec sa forme circulaire et sa livrée blanche, mais c’est pour mieux cacher la dizaine de capteurs qui l’accompagne. On retrouve entre autres une caméra, un capteur d’identification visuelle par IA et un télémètre laser pour la navigation. Grâce à cet ensemble, le Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus n’a aucun mal à se déplacer dans les pièces, même encombrées. Il est possible de paramétrer ses déplacements via l’application Mi Home en lui interdisant l’accès à certaines pièces ou indiquer s’il faut laver ou non telle ou telle surface.

Des résultats convaincants, mais…

Le Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus est conçu pour nettoyer toutes les surfaces, de la moquette au carrelage. Le constructeur chinois avance une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, celle-ci s’ajustant automatiquement selon le type de sol. Hormis sur certains sols textiles, le nettoyage est efficace et ce robot-aspirateur parvient même à le faire en silence. On retrouve aussi un mode lavage avec deux serpillères qui tournent à 180 trs/minute qui, s’il parvient à donner un coup de lustre au sol, manque encore d’efficacité quant aux taches tenaces.

Le dernier point fort de ce Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus est son autonomie qui promet de nettoyer toute une maison en un seul passage. La batterie de 5 200 mAh tiendrait deux heures selon le constructeur chinois, mais ce chiffre dépend évidemment de certains facteurs comme la puissance moyenne d’aspiration. Du côté de la recharge, il faut attendre un peu plus de quatre heures pour que la batterie passe de 0 à 100 %, ce qui est assez long.

Afin de comparer le Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs aspirateurs robots du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.