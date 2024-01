Test du Dreame L10 Ultra : un excellent robot aspirateur-laveur autonome et abordable

Dans un marché en constante évolution, Dreame a sorti une version simplifiée de son porte-étendard de 2022, en faisant un des robots aspirateurs-laveurs autonomes les moins chers du marché. Malgré quelques fonctions en moins, c'est une excellente proposition à un prix bien plus accessible comparativement aux modèles les plus onéreux, pour des fonctionnalités presque aussi complètes.

Quelques mois après la sortie de l’excellent L10s Ultra, Dreame a travaillé sur une version légèrement moins avancée, mais significativement plus accessible de son fleuron de 2022, le L10 Ultra. Celle-ci reprend le design et les principales caractéristiques de son aîné, en retirant deux fonctionnalités, permettant d’abaisser son prix et le faire descendre significativement sous la barre symbolique des 1 000 euros.

Contrairement au L10s Ultra, le L10 Ultra est dénué de caméra IA à l’avant, lui retirant ainsi la reconnaissance intelligente d’obstacles du L10s Ultra. De plus, le L10 Ultra ne fonctionne pas avec une cartouche de détergent intégrée à la base, ce qui signifie qu’il faut se contenter d’un nettoyage à l’eau claire, ou rajouter quelques gouttes de produit nettoyant dans le réservoir d’eau claire.

Voyons si ces deux fonctionnalités pénalisent le nettoyage au quotidien ou si la différence de prix l’emporte sur elles.

Dreame L10 Ultra Caractéristiques techniques

Modèle Dreame L10 Ultra Dimensions 35 cm x 9,7 cm x 35 cm Surface couverte maximum pour un cycle de nettoyage 200 m2 Détection des obstacles Oui Couleur Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un L10 Ultra fourni par la marque.

Dreame L10 Ultra Un design discret et réussi

Le Dreame L10 reprend les principales caractéristiques de son aîné, à savoir une base fine et relativement haute. Cette approche permet au robot de prendre peu de place au sol, en plaçant le bac à poussière sous les bacs, contrairement à certains modèles d’autres marques, où les trois sont disposés l’un à côté de l’autre. Sur le dessus, une trappe masque élégamment les deux réservoirs d’eau, tandis qu’un cache situé sur la façade recouvre le sac à poussière. La partie basse de la base accueille quant à elle le robot lors de la recharge et sert également à remplir son réservoir d’eau, vider son bac à poussière et nettoyer et sécher les patins de serpillières. Le nettoyage se fait en utilisant une planche en plastique recouverte de picots qui « frotte » les patins pour en enlever la saleté.

Pour ce qui est du robot, son apparence est assez classique, avec sa forme circulaire et discrète. Sur le dessus, Dreame a disposé trois boutons d’accès rapide, ainsi que le dôme LiDAR. Celui-ci n’est heureusement pas trop haut et permet tout de même au robot de se glisser sous les meubles, assurant ainsi un dépoussiérage efficace sous votre canapé ou votre lit. On trouve également une trappe qui recouvre environ la moitié de la partie supérieure et s’ouvre en utilisant des charnières, lui permettant de rester attachée au robot. Celle-ci donne accès au bac à poussière ainsi qu’au filtre HEPA, facilitant son remplacement.

La partie inférieure du robot est quant à elle assez classique, avec deux patins de serpillière, un rouleau-brosse en silicone, une brosse latérale, ainsi que les différents capteurs.

En parlant de capteur, le L10 ressemble à s’y méprendre au L10s Ultra et reprend d’ailleurs sa face avant avec l’emplacement du module de la caméra IA. Oui, mais voilà, Dreame a simplement réutilisé les mêmes moules, sans y intégrer ce fameux module, créant une certaine confusion au premier abord.

Ceci dit, la qualité de fabrication et des finitions reste excellente et le produit semble résistant et durable. Malheureusement, la marque a limité le choix de couleur à un triste blanc, aussi bien pour le robot que pour la base. Même le cache de la face avant est blanc, alors qu’il était en aluminium brossé sur le L10s Ultra.

Terminons par le contenu de la boite, qui est assez sommaire, puisque Dreame intègre juste une brosse de nettoyage et un sac à poussière de rechange. Mis à part ce dernier, aucun accessoire de rechange n’est fourni par la marque et il faudra donc sortir le portefeuille pour acquérir de nouveaux consommables.

Dreame L10 Ultra Une application au top

Comme le reste de la gamme Dreame, le L10 Ultra est compatible avec Alexa et Google Assistant et se contrôle également en utilisant l’application Dreamehome ou Xiaomi Mi Home, ce qui est utile si vous disposez par exemple de caméras de la marque et préférez n’utiliser qu’une seule application pour interagir avec vos différents appareils.

Lors de la première utilisation, le robot va explorer votre logement et automatiquement le cartographier grâce à son télémètre laser. Il est capable de mémoriser plusieurs cartes et s’y positionner, ce qui est particulièrement utile si votre logement comprend plusieurs étages.

Une fois la carte créée, il vous est possible de l’éditer pour renommer, scinder ou fusionner les pièces. Cela vous permet en outre de créer des zones interdites, des espaces à ne pas nettoyer à la serpillière et des murs virtuels. Il est même possible de personnaliser votre mobilier et le revêtement au sol, pour reproduire votre intérieur au plus proche dans l’application.

De nombreuses autres options de personnalisation s’offrent également à vous, y compris les paramètres de nettoyage, qui peuvent être spécifiques à chaque pièce, comme par exemple la puissance d’aspiration et le niveau d’humidité des serpillières. De même, vous pouvez définir des plannings de nettoyage automatiques et personnaliser la fréquence de vidange du robot et de nettoyage des serpillières.

Enfin, lors de l’utilisation, l’application affiche l’état de l’aspirateur, la surface nettoyée et le pourcentage de batterie restante. Elle permet également de suivre le robot en direct pendant le nettoyage et de visualiser les pièces et les endroits nettoyés.

Malheureusement, le L10 Ultra n’est pas équipé de la détection d’obstacles, ce qui ne permet pas de les afficher sur les cartes, contrairement au L10s Ultra.

Dreame L10 Ultra Un nettoyage efficace, mais sans détection d’obstacles

Tout comme le L10s Ultra, le L10 Ultra dispose d’une puissance d’aspiration de 5 300 Pa, le plaçant ainsi parmi les aspirateurs les plus puissants, même si de nouveaux modèles comme le L20 Ultra et le Roborock S8 Pro Ultra sont encore plus performants.

Son rouleau-brosse en silicone lui permet de retirer la saleté en profondeur, à la fois sur sols durs et sur les tapis. Il a par ailleurs l’avantage de ne pas laisser les poils d’animaux s’y enrouler, puisqu’il est dénué de fils de nylon.

Le L10 Ultra propose une aspiration et un nettoyage efficace, éliminant saleté et poussière, tout en étant assez bon pour longer les plinthes et nettoyer les angles, sans être parfaitement capable de les nettoyer à 100 %.

Le nettoyage humide est également très satisfaisant et particulièrement simple à utiliser. Avant chaque cycle, le robot nettoie ses patins et remplit son réservoir d’eau et est capable de relever ses serpillières afin de ne pas mouiller le sol sur son passage. Il peut ainsi se déplacer dans une pièce spécifique sans laisser de trainée sur le sol. De même, il relève automatiquement ses serpillières en présence d’un tapis, afin de ne pas le mouiller. Si vos tapis sont épais, vous pouvez lui demander de les éviter lorsque les serpillières sont installées, évitant ainsi tout risque de les mouiller.

Les serpillières rotatives appliquent une certaine pression lors du nettoyage et continuent d’être humidifiées pendant le cycle, grâce au réservoir d’eau intégré au robot. Bien que le L10 Ultra ne dispose pas de cartouche de produit d’entretien, il reste possible d’ajouter quelques gouttes de détergent dans le réservoir d’eau propre pour maximiser le nettoyage.

De manière globale, le nettoyage est assez efficace et les sols retrouvent un bel éclat après un seul passage. En revanche, s’ils sont particulièrement souillés, notamment avec des tâches sèches, le robot aura plus de mal à les enlever. Il convient donc très bien pour un nettoyage quotidien, mais n’est peut-être pas le modèle le plus adapté si vous avez des animaux chez vous qui ont tendance à salir les sols.

Bien sûr, vous pouvez personnaliser le niveau d’humidité des serpillières et demander au robot d’effectuer deux passages pour un résultat plus précis. De même, vous pouvez ajuster la fréquence de nettoyage des patins, assurant ainsi qu’ils soient lavés pour ne pas trainer la saleté sur leur chemin.

Pour ce qui est du niveau sonore, le Dreame L10 Ultra est assez silencieux et les deux niveaux d’aspiration les plus bas permettent d’avoir une conversation ou de regarder la TV sans difficulté. Les autres seront un peu plus bruyants, rendant ces tâches plus difficiles, bien qu’il reste possible de travailler sans être trop perturbé.

En termes de navigation, le robot s’en sort très bien, malgré l’absence de caméra embarquée. Il sait retrouver son chemin et détecte efficacement les limites de chaque pièce. De plus, malgré son absence de détection d’obstacle, il n’est pas resté coincé durant nos tests, ce qui n’est pas le cas de la plupart des modèles qui n’en sont pas dotés.

Malheureusement, il ne fait pas de miracle et emporte sur son passage les objets qui trainent, comme des chaussons ou des jouets. Il offre donc de bons résultats de manière globale, même s’il n’est peut-être pas le modèle le plus recommandable pour une maison peu ordonnée.

Terminons enfin par l’autonomie du robot, qui est d’environ 2,5 heures en nettoyage normal, mais peut même dépasser les 3,5 heures en aspiration silencieuse. Bien entendu, il peut automatiquement retourner se recharger si la batterie venait à ne plus suffire, avant de reprendre le travail.

Malheureusement, il est impossible de définir les heures creuses pour profiter de tarifs plus avantageux et éviter de surcharger le réseau inutilement.

Dreame L10 Ultra Un entretien simple et rapide

Malgré son tarif plus accessible, le Dreame L10 Ultra reste un appareil entièrement autonome. Il peut donc vider son bac à poussière et laver ses patins en toute autonomie grâce à la base de recharge.

Les deux réservoirs d’eau de 2,5 L sont assez grands pour couvrir une surface d’environ 100 m², ce qui est suffisant au quotidien, mais peut nécessiter un remplissage fréquent, selon votre usage et la taille de votre logement. Le sac à poussière est quant à lui suffisamment grand pour durer plusieurs mois.

La conception du robot facilite également son entretien, puisqu’il suffit de nettoyer les capteurs et le rouleau-brosse environ une fois par mois. L’avantage d’utiliser du silicone et non des fils de nylon est que les poils et cheveux ne s’y enroulent pas, simplifiant l’entretien.

Malheureusement, la planche en plastique n’est pas suffisamment efficace pour nettoyer les patins de la serpillière en profondeur. Il faut donc les retirer environ une fois par mois et les laver en machine, pour éviter qu’ils ne sentent mauvais et restent sales. C’est pourtant dommage, d’autant plus que le L10 Ultra dispose d’un séchage à air, supposé réduire les mauvaises odeurs.

Enfin, la base a tendance à se salir et demande d’être nettoyée environ une fois par mois. Heureusement, cette tâche est un jeu d’enfant puisque la station dispose d’un mode nettoyage qui permet au robot de quitter sa base, de remplir la station d’eau propre, pour ensuite frotter avec la brosse fournie, avant que l’eau sale ne soit automatiquement récupérée. La planche de nettoyage est également amovible et peut être lavée dans un évier ou sous la douche si besoin.

Dans l’ensemble, l’entretien du L10 Ultra est très simple et peu chronophage. Notre principal regret concerne le nettoyage peu efficace des serpillières, qu’il faut penser à laver en machine.

Dreame L10 Ultra Prix et disponibilité

Le L10 Ultra est vendu 749 euros, ce qui le place parmi les robots aspirateurs laveurs autonomes les plus abordables du marché. Il est disponible à l’achat sur Amazon, ainsi que chez Boulanger, la Fnac, Darty, et bien sûr la boutique officielle de la marque.