Xiaomi lâche une légion de robots aspirateurs sur l’Europe à prix redoutable

Xiaomi semble vouloir combler les manques dans son offre de robot aspirateurs et dégaine pas moins de quatre nouvelles références allant de 199 euros à 499 euros. Voici les nouveautés qui vont pouvoir s’occuper de vos sols !

Xiaomi est présent sur tous les secteurs de la maison connectée, mais il reste un acteur discret du marché des robots aspirateurs. Le constructeur prévoit de mettre sur le marché, dans les prochains mois, quatre nouveaux modèles qui devraient répondre à tous les besoins, dans toutes les gammes de prix, sans remettre en cause les performances. Xiaomi va jusqu’à promettre une cartographie complète d’un domicile de 100 m² en 10 minutes maximum… Le type de promesses que nous attendons de voir se réaliser avant de les croire… Nous vous présentons ici, du plus accessible au plus coûteux, les nouveaux membres de la famille Xiaomi Vacuum !

Xiaomi Robot Vacuum E12

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est un modèle d’entrée de gamme qui se veut le meilleur compromis entre aspiration, nettoyage humide des sols, performances et prix. C’est un modèle rond et blanc de 35 cm de diamètre et 8 cm de hauteur, une finesse lui permet de se glisser sous bien plus de meubles que la moyenne.

Il n’y a pas de télémètre laser ici, mais une navigation et cartographie réalisées à partir d’un gyroscope et divers autres capteurs. Xiaomi met en avant une puissance d’aspiration de 4 000 Pa et un système de nettoyage des sols humides passif (pas de technologie de vibrations) doté d’un réservoir de 400 ml. Un produit complet et qui, sur le papier, promet jusqu’à 110 minutes d’autonomie.

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est disponible au prix de 199,99 euros, avec une offre de lancement à 179,99 euros du 22 au 28 mai.

Xiaomi Robot Vacuum S10+

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est un robot aspirateur et laveur de sol assez standard, avec un joli design rond (35 cm de diamètre, pour 9 cm de haut) et en plastique blanc. Nous avons bien entendu un télémètre laser associé à une technologie de détection d’obstacle en 3D. Xiaomi annonce une puissance d’aspiration de 4 000 Pa.

Il lave évidemment les sols, mais se différencie de ses petites camarades de la même marque par la présence de deux patins rotatifs. Un système qui remplace la serpillière à vibration habituellement proposée par Xiaomi et qui offre souvent de bien meilleurs résultats comme vous pouvez le constater dans nos différents tests de robots aspirateurs.

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est disponible au prix de 449,99 euros et profite d’une offre de lancement de 399,99 euros du 22 au 28 mai.

Xiaomi Robot Vacuum S12

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est la version boostée du E12 avec un design quasi identique, un diamètre similaire de 35 cm, mais une épaisseur plus élevée de 9,45 cm. Nous retrouvons le même niveau de puissance d’aspiration de 4 000 Pa, la même technologie de nettoyage humide des sols et le même réservoir de 400 ml.

La principale différence est la présence d’un télémètre laser et cela va tout changer au niveau de la cartographie et de la détection d’obstacle. De plus, il se permet d’offrir une autonomie de 130 minutes contre 110 pour le E12.

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est disponible au prix de 299,99 euros, avec une offre de lancement à 269,99 euros du 22 au 28 mai.

Xiaomi Robot Vacuum X10

L’année dernière, Xiaomi lançait le X10+, un aspirateur laveur de sols avec une base autonettoyante. Un concurrent direct du Dreame LS10+ et qui n’a pas été distribué aussi bien qu’il aurait dû l’être. Le X10 est le modèle un brin en dessous du X10+, la principale différence étant l’absence de fonction de nettoyage de la serpillière et de remplissage du bac à eau.

Pour le reste, nous avons donc un robot aspirateur avec nettoyage humide du sol via une serpillière. La puissance d’aspiration annoncée est de 4 000 PA et l’autonomie de 180 minutes ! Il est livré avec une base de recharge, qui vide automatiquement le bac à poussière du robot capable d’emmagasiner l’équivalent de 60 cycles de nettoyage. Un produit complet et qui, comme souvent chez Xiaomi, se positionne de façon agressive avec un prix de 499 euros. Il profite d’une offre de lancement de 449,99 euros du 22 au 28 mai.

Xiaomi semble bien décidé à s’occuper de notre cas, en tout cas des sols de nos habitations. Nous regrettons pourtant que la technologie de nettoyage humide du sol à vibration soit absente de ces produits. Une famille pourtant prometteuse et très bientôt en test sur Frandroid.

