Samsung Galaxy A12 Nacho : derrière ce nom d’amuse-bouche, un smartphone à petit prix

Samsung a annoncé cette nouvelle version du Galaxy A12 destinée au marché européen. La seule vraie différence avec le premier modèle est un nouveau SoC est l'installation d'Android 11 dès la sortie de la boîte.

Samsung continue d’étoffer sa flotte de Galaxy A, des smartphones d’entrée et milieu de gamme (dont nous avons testé les A22 et A22-5G récemment), avec l’arrivée du Samsung Galaxy A12 Nacho. Il s’agit d’une version légèrement modifiée du Galaxy A12, sorti en fin d’année 2020, avec notamment une nouvelle puce.

Une puce légèrement plus rapide

L’A12 originel embarquait un SoC MediaTek Helio P35, là où la version Nacho se voit équipée d’un Samsung Exynos 850, qui est très légèrement plus rapide. Autre différence : le A12 Nacho sera d’emblée équipé de One UI 3.1 basé sur Android 11, dès sa sortie de la boîte, là où l’A12 avait démarré sur la précédente version de l’interface.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2021 ?

Pour le reste, on retrouve un smartphone quasi identique, avec un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition HD+, ave une une caméra selfie logée dans une goutte d’eau en haut, un bloc photo identique avec quatre capteurs 48, 5, 2 et 2 mégapixels, jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Notons aussi la présence d’un emplacement pour carte microSD permettant d’allonger le stockage jusqu’à 1 To. La batterie quant à elle conserve 5000 mAh de capacité, et on retrouve aussi le chargeur 15W un peu lent. Un nouveau coloris rouge sera aussi de la partie par rapport à l’ancien modèle.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy A12 Nacho

Vous vous ne doutez, avec une telle fiche technique, il s’agit bien entendu d’un smartphone d’entrée de gamme. La version équipée de 32 Go de stockage se négocie autour des 139 euros (11 990 roubles en Russie) et la version 64 Go de stockage se vend autour des 162 euros (13 990 roubles).