Les smartphones avec Snapdragon 8 Gen 1 Plus pourraient arriver plus tôt que prévu

L’arrivée du successeur du Snapdragon 8 Gen 1 semble déjà actée, et ce, plus tôt que le planning habituel. Des rumeurs font état d’un lancement dès le mois de mai et les premiers smartphones équipés de cette nouvelle puce devraient suivre eux aussi dans la foulée.

Les premiers smartphones avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 à peine là, les successeurs se pressent déjà au portillon. Selon une source présente dans la chaîne d’approvisionnement de Qualcomm, le prochain SoC de la marque, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, est fin prêt et pourrait faire son arrivée plus tôt que prévu sur le marché. Et les premiers smartphones qui en seront équipés pourraient suivre rapidement.

Une annonce avancée d’un mois

L’annonce du nouveau SoC devrait se faire selon les rumeurs dès le mois de mai cette année, probablement durant le 5G Summit de Qualcomm qui se tiendra du 9 au 11 mai, soit un mois en avance sur ce qui constituait dernièrement la fenêtre d’annonce pour les déclinaisons Plus.

Autant dire que les smartphones qui embarqueront la nouvelle variante du dernier CPU Snapdragon peuvent fleurir dès le mois de juin, ou en juillet au plus tard. Très probablement, et comme souvent, le marché chinois devrait être le premier à en profiter.

Motorola, OnePlus et Xiaomi seraient sur les rangs des potentiels premiers utilisateurs du SoC. On peut penser notamment au Motorola Edge 30 Ultra ou bien encore à un éventuel OnePlus 10 Ultra censé accompagner le OnePlus 10 Pro, qui pourraient tous deux être lancés d’ici le troisième trimestre de cette année. Il se murmure aussi que le OnePlus 10 Ultra puisse utiliser un SoC Dimensity 9000 ou même conserver le Snapdragon 8 Gen 1 déjà présent sur le OnePlus 10 Pro.

Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus serait cette année produit par TSMC et non plus Samsung. Cette puce devrait pouvoir offrir un nouveau gain de puissance grâce au savoir-faire de la firme et apporterait un certain nombre d’améliorations.

Une réponse aux problèmes de surchauffe ?

L’arrivée du Snapdragon 8 Gen 1 ne s’est pas faite sans quelques heurts et l’on a pu observer avec ce SoC des problèmes énergétiques pouvant venir impacter l’utilisation. Le refroidissement de la puce n’étant pas assez efficace, le téléphone se mettait à chauffer rapidement posant ainsi un potentiel problème pour la longévité de nos smartphones et la santé de la batterie.

On espère tout de même que la maîtrise de TSMC en la matière viendra régler tous ces problèmes et que l’on pourra profiter de toute la puissance du SoC sans trop de répercussions à l’avenir.

