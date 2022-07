Le Poco F4 est censé être le smartphone "flagship" du constructeur chinois. Mais en a-t-il vraiment l'étoffe, surtout à ce prix si contenu ? Réponse dans notre test.

Vous souvenez-vous du temps où Poco était le penchant « gaming » de Xiaomi ? Aujourd’hui, la marque a bien évolué et offre régulièrement plusieurs références sur le marché qui ont chacune leur petit truc en plus. Avec le Poco F4, c’est le constructeur lui-même qui l’annonce : le « F » signifie « Flagship ». Ce mot anglais a du poids dans l’inconscient des consommateurs, puisqu’il sous-entend que Poco a mis tout son savoir-faire dans ce dernier pour offrir son meilleur. Est-ce vraiment le cas ?

Xiaomi Poco F4 Fiche technique

Modèle Xiaomi Poco F4 Version de l'OS Android 12 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 394 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 870 Puce Graphique (GPU) Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 20 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4500 mAh Dimensions 75,95 x 163,2 x 7,7 mm Poids 195 grammes Couleurs Noir, Argent, Vert Indice de réparabilité ? 7,6/10 Prix 349 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par Xiaomi.

Xiaomi Poco F4 Design

Le Poco F4 n’a pas tout à fait le design le plus commun de nos jours. Quand de nombreuses références du marché dans tous les segments tarifaires misent sur des formes très arrondies, le Poco F4 se place plutôt du côté des smartphones rectangulaires. Pour l’expliquer le plus simplement du monde : il s’agit de deux tranches de verres réunies par un cadre métallique aplati. On ne peut faire plus simple, vous en conviendrez.

Il existe tout de même quelques détails sur lesquels s’attarder. Le cadre par exemple n’est pas tout à fait plat, faisant que le téléphone ne tiendra pas debout posé sur en équilibre sur une table. Il est également aussi légèrement arrondi sur les côtés, pour éviter que la tranche ne soit trop marquée et donc inconfortable.

À la préhension, il fait l’effet d’un smartphone plus large que la moyenne, mais aussi plus fin. À 195 grammes sur la balance, le Poco F4 n’est pas le plus léger des smartphones, mais son format fait que ce poids s’étale sur une plus large surface et ne se ressent pas autant qu’on ne pourrait l’imaginer.

Au dos, on trouvera l’îlot photo aujourd’hui traditionnel des smartphones modernes. Mais là encore, Poco a fait quelques efforts. Celui-ci, en deux parties, n’apparaît pas si marqué que sur des appareils comme les Xiaomi 12 et son format plus carré fait que le téléphone n’est pas si instable que cela une fois posé à plat sur une table.

On trouvera sur la tranche droite le bouton de verrouillage qui intègre le capteur d’empreinte, et les boutons de volume. En bas, nous trouvons la première grille de haut-parleurs, le port USB-C et la trappe Dual SIM (qui n’accepte pas de micro SD). En haut, la seconde grille de haut-parleurs et un capteur infrarouge.

La face avant n’est pas la plus originale, mais fait le travail. Nous y retrouvons un poinçon assez léger qui se fait vite oublier. Les bordures de l’écran ne sont pas mauvaises non plus, dans la moyenne de ce que l’on retrouve sur le milieu de gamme avec un menton légèrement plus prononcé.

Xiaomi Poco F4 Écran

Le Poco F4 s’équipe d’une dalle Amoled de 6,67 pouces qui supporte une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, soit un ratio de 20:9. Cette dalle peut aller jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 360 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que le smartphone atteint une luminosité maximale de 496 cd/m² sur les contenus SDR, qui pourra être poussée jusqu’à 900 cd/m² sur les contenus HDR. Dans son réglage « Intense » par défaut, l’écran couvre 130,5 % de l’espace sRGB, 89,9 % de l’espace Adobe RGB et 92.4 % de l’espace DCI P3, mais ne vient pas forcément impressionner par la précision de ses couleurs avec une température moyenne de 7239 K.

Sur les divers modes disponibles dans l’interface, on retiendra surtout le mode DCI P3 plus intéressant. Dans l’absolu, il ne s’agit pas de la dalle la mieux calibrée du marché, mais elle reste très bonne et sera toujours agréable à qui aime les couleurs chatoyantes.

Xiaomi Poco F4 Logiciel

Le Poco F4 profite de MIUI 13, l’interface phare de Xiaomi basée sur la dernière version d’Android. Celle-ci s’inspire largement d’iOS, avec notamment la présence de deux « barres » de notification séparée entre les notifications (en glissant à partir de la gauche) et les raccourcis systèmes (en glissant à partir de la droite).

L’interface est toujours assez… particulière. Elle plaira à qui aime particulièrement les interfaces graphiquement bien étudiées, mais déplaira à qui aime aller du point A au point B le plus rapidement possible. La philosophie est vraiment plus proche d’Apple que de Google, mais il est bien évidemment possible de la personnaliser comme vous le souhaitez pour retrouver une expérience plus proche d’un Android pur. À vous de choisir donc.

En dehors de cela, nous pouvons y trouver une force et une faiblesse. Sa force est qu’il est bien compatible avec le DRM Widevine L1, ce qui vous garantie d’avoir la meilleure qualité vidéo possible sur les plateformes SVOD. Sa faiblesse est son patch de sécurité, qui n’est qu’au 1er avril 2022 malgré sa relative jeunesse. On attend un meilleur suivi de la part du constructeur sur ce point.

Xiaomi Poco F4 Audio

Deux grilles de haut-parleurs, une en haut et une en base, est sur le papier une très bonne configuration. Mais dans les faits, ce Poco F4 a l’équivalent d’un stéréo où le haut-parleur d’écoute est utilisé comme le haut-parleur de soutien. Comprenez que la sortie du haut est tellement faible que vous pouvez la boucher et ne rien perdre en qualité.

Cette décision est vraiment difficilement compréhensible alors que tout, physiquement, est prêt à accueillir un vrai son stéréo sur ce téléphone. Le haut-parleur principal a cependant un bon volume et des performances décentes pour un smartphone.

Xiaomi Poco F4 Photo

La configuration photo du Poco F4 intègre trois capteurs :

capteur principal de 64 mégapixels avec OIS et objectif ouvrant en f/1,79 ;

capteur ultra grand-angle (119°) de 8 mégapixels avec objectif ouvrant en f/2,2 ;

capteur macro de 2 mégapixels avec objectif ouvrant en f/2,4.

Et comme d’habitude… Ce troisième capteur ne sert pas à grand-chose d’autre que de dire que l’appareil intègre trois capteurs. Comme tous ses autres concurrents, en somme. Quant au zoom x2 proposé dans l’interface de l’appareil photo, il est bien évidemment numérique.

Ceci étant dit, les performances du capteur principal ne sont pas décevantes. En plein jour avec un beau soleil, on peut remarquer que le capteur principal et le capteur ultra grand-angle offrent des rendus relativement similaires, ce qui est assez rare pour être souligné à ce tarif.

Le rendu est cependant très influencé par le traitement assez agressif de Xiaomi, dont on a l’habitude aujourd’hui, mais qui se retrouve particulièrement ici. Même en plein jour, on peut voir quelques artefacts liés au lissage algorithmique, qui poussent l’apparition de bruit sur certaines zones de l’image (notamment les visages lointains). Ceci étant, les détails d’une scène au sens large du terme sont bien conservés.

C’est naturellement dans des conditions de basse luminosité que la qualité se détériore le plus. Ici, le capteur principal réussit à conserver un rendu tout de même satisfaisant, avec une netteté qui empêche le cliché de devenir brouillon. Ce n’est pas le cas du capteur ultra grand-angle, dont le rendu peine à satisfaire. Dans ce cadre, il faut avouer que c’est un peu décevant. D’autant que Xiaomi nous a habitués à mieux.

Capteur avant

L’appareil photo avant du Poco F4 est un capteur 20 mégapixels avec objectif ouvrant en f/2,45.

Sur ce capteur, l’algorithme semble bien plus effacé et laisse ainsi les capacités naturelles du capteur s’exprimer… pour un résultat bien plus réussi. Si les performances brutes se détériorent naturellement avec le manque de lumière, le piquet de chaque cliché est tout de même bien plus intéressant que le rendu inégal des capteurs dorsaux.

Vidéo

Le Poco F4 filme par défaut en 1080p à 30 FPS, mais peut atteindre jusqu’à 4K à 60 FPS. Le rendu vidéo est vraiment bon. On sent qu’en étant moins influencé par l’algorithme de Xiaomi et avec l’atout de l’OIS, le capteur gère solidement des conditions difficiles avec un niveau de bruit tout à fait acceptable pour une vidéo prise au smartphone.

Xiaomi Poco F4 Performances

Le Poco F4 s’équipe du Snapdragon 870 couplé à 6 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage en UFS 3.1 dans notre configuration de test. Vous pourrez également le coupler à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sur les mêmes technologies. Petite note sur le Snapdragon 870 : il est fondamentalement un 865 overclocké à 3,2 GHz. Il n’est donc pas tout à fait récent, mais reste très puissant.

Modèle Xiaomi Poco F4 OnePlus Nord 2T Samsung Galaxy A53 Realme GT Neo 3T AnTuTu 9 672138 N/C 426366 N/C AnTuTu CPU 177756 N/C 95643 N/C AnTuTu GPU 242282 N/C 108263 N/C AnTuTu MEM 106840 N/C 70664 N/C AnTuTu UX 145260 N/C 85481 N/C PC Mark 3.0 11418 N/C 11272 N/C 3DMark Slingshot Extreme N/C N/C 3586 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C N/C 3913 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C N/C 2774 N/C 3DMark Wild Life 4330 N/C 2286 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 25.90 FPS N/C 14 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 35 / 24 FPS N/C 15 / 10 FPS N/C GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 50 / 48 FPS N/C 20 / 23 FPS N/C GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 86 / 97 FPS N/C 55 / 61 FPS N/C Lecture / écriture séquentielle 1383 / 687 Mo/s N/C 510 / 488 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire 42652 / 40818 IOPS N/C 57412 / 50585 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Si nous ne sommes pas sur le Snapdragon 8 Gen 1, nous restons tout de même sur un smartphone ultra fluide et performant. Sur Genshin Impact, il est tout à fait possible de faire monter le jeu à 60 FPS (avec quelques chutes à 52 tout de même) tout en gardant les graphismes au maximum. Et le tout sans que la chauffe devienne inconfortable, ce qui est un des points forts majeurs de ce smartphone.

Xiaomi Poco F4 Autonomie

Le Poco F4 s’équipe d’une batterie de 4500 mAh. Le smartphone est également compatible avec la charge turbo à 67W, dont le chargeur est par ailleurs inclus dans la boîte. Ce n’est pas aussi puissant que les derniers haut de gamme de la marque, et la recharge sans fil n’est pas présente sur l’appareil, mais ça reste tout à fait convenable. Dans nos tests, le Poco F4 est passé de 15 à 93 % de batterie en 30 minutes de charge.

Côté autonomie, notre test personnalisé ViSer a mis 12 heures et 13 minutes pour venir à bout du Poco F4. Il s’agit là d’un score honorable témoignant d’une autonomie confortable et fiable, mais pas d’un champion de l’endurance non plus. Vous serez tranquille, mais pas totalement à l’abri de la panne en cas de journée très intensive.

À l’usage, aucun problème : le smartphone est plus que résistant à tous types d’usage. Il pourra tenir largement sur deux jours avec un usage mixte constitué de réseaux sociaux, de vidéos et de surf classique sur fond de musique.

Xiaomi Poco F4 Réseau et communication

Le Poco F4 est compatible avec toutes les bandes 4G et 5G utilisées en France. Il est également compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Xiaomi Poco F4 Prix et date de sortie

Le Xiaomi Poco F4 sera disponible en deux variantes : 399,90 euros pour le modèle de 6/128 Go et 449,90 euros pour celui de 8/256 Go.

Du 27 juin au 2 juillet, vous pourrez profiter d’une réduction de 50 euros. Trois coloris existent : noir, argent et vert.