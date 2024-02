Ce Xiaomi 14 Ultra se mesure directement à l’iPhone 15 Pro Max, on l’a pris en main

Lors du Mobile World Congress 2024, nous avons eu l'opportunité de découvrir de près le Xiaomi 14 Ultra. Vous allez être étonnés, Xiaomi se place en concurrent direct à deux cadors du secteur.

Face à nous, un smartphone du segment le plus haut de gamme, catégorie premium par excellence. Seuls le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max rivalisent avec le Xiaomi 14 Ultra. Son prix de vente, fixé à 1500 euros, témoigne de son positionnement. C’est osé, il faut l’avouer.

Dans cette catégorie, Xiaomi joue gros, avec tout à gagner et rien à perdre. L’objectif est de se positionner en étendard de leur expertise technologique, ils ont choisi de mettre l’accent sur la photographie et la vidéo. Bien que cette stratégie ne soit pas nouvelle, Huawei ayant déjà emprunté cette route, elle reste redoutablement exigeante. Atteindre le sommet implique de ne faire aucun compromis, surtout quand il s’agit de commercialiser un photophone.

À mon avis, c’est la photographie et la vidéo qui distingue les smartphones ultra haut de gamme des modèles haut de gamme. Dans l’univers des smartphones, ces fonctionnalités représentent le défi le plus difficile et le plus exigeant.

Ce qui marque d’emblée, c’est l’ampleur du module arrière, doté de quatre objectifs : sa taille imposante, sa largeur et son épaisseur (15,9 mm) ne passent pas inaperçues. Xiaomi fait ici un pari, ils veulent souligner volontairement cette caractéristique. L’épaisseur importante s’explique notamment par la nécessité d’incorporer un capteur d’1 pouce, ce qui est considérable, ainsi qu’une caméra périscope avec un zoom x5.

Lors d’une manipulation normale, l’index repose naturellement juste en dessous du module de caméra, atténuant ainsi l’importance perçue de ce module.

Toutefois, un désagrément se présente lorsqu’on utilise le téléphone en mode paysage, que ce soit pour jouer ou visionner des vidéos. Le volumineux module caméra rend la prise en main difficile. Peu importe la main avec laquelle on le tient, sa taille rend l’expérience inconfortable. La manière la plus naturelle de le manipuler semble être d’enlacer le module avec le téléphone. Ce n’est pas ce qui le plus pratique. D’ailleurs, il faudra également être attentif à la poussière et aux traces de doigts.

Un véritable photophone

Quatre caméras ornent l’arrière, dont la principale se dote du capteur LYT-900 de 50 mégapixels, de 1 pouce, bénéficiant de la technologie de fusion de pixels 4-en-1. Une caractéristique à retenir est son ouverture variable, allant de f/1,63 à f/4,0, ce qui offre une large gamme d’ouvertures diaphragmatiques. Cette flexibilité n’est pas limitée à des valeurs extrêmes, mais s’étend sur toute la plage d’ouverture. En mode Pro, il est possible de peaufiner l’exposition avec une précision de 0,01.

Selon Xiaomi, grâce au capteur LYT-900 de 1 pouce et à la technologie Dual Native ISO Fusion Max, l’appareil atteint une plage dynamique de 14EV, ce qui promet une restitution fidèle des scènes complexes, tant dans les hautes lumières que dans les ombres. Toute l’optique est signée par Leica, qui a également travaillé sur l’optimisation logicielle ainsi que sur des modes logiciels dédiés.

En plus du capteur principal, l’appareil intègre un capteur Sony IMX858 dédié au téléobjectif de 75 mm (3,2x), qui également 50 mégapixels avec une ouverture de f/1,8, la stabilisation optique de l’image (OIS) et une fonction macro jusqu’à 10 centimètres. D’ailleurs, le même capteur Sony IMX858 est utilisé pour les trois caméras.

La configuration inclut aussi une caméra périscope de 120 mm (5x) avec une ouverture de f/2,5, capable de réaliser des prises macro à 30 cm. L’ultra grand-angle, quant à lui, offre une perspective de 12 mm avec une ouverture de f/1,8 et permet une proximité macro de 5 cm. Toutes ces caméras bénéficient de l’expertise de Leica. Et ça sert à quoi ?

En fait, l’appareil propose deux modes photographiques Leica : le Look Authentique Leica et le Look Vibrant Leica, ainsi que des filtres exclusifs Leica : Sepia, Bleu, Vivid, Naturel, BW Naturel, et BW Haute Contraste. Ces styles et filtres sont pour là pour multiplier les possibilités créatives.

Avec ces quatre caméras, la diversité des longueurs focales disponibles est impressionnante, elle va du 12 mm pour l’ultra grand-angle, au 23 mm pour le grand-angle, 75 mm pour le téléobjectif, 120 mm pour le périscope, avec des longueurs focales supplémentaires de 46 mm et 240 mm accessibles via le zoom numérique.

Xiaomi à fond dans la vidéo

Xiaomi s’est lancé un défi de taille en attaquant frontalement le domaine de la vidéo sur smartphone, un terrain où Apple s’est toujours illustré. Avec le lancement du mode Cinéma dans sa série Xiaomi 14, la marque montre qu’elle ne vient pas jouer les seconds rôles.

C’est un peu la surprise : se positionner comme le smartphone incontournable pour les pros de la vidéo. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Xiaomi met le paquet pour prouver son point.

Ce mode Cinéma, c’est du sérieux : ratio d’aspect cinématographique 2.39:1, règle du 180° pour un flou de mouvement pile comme au cinéma, sans parler des fonctionnalités AI qui assurent que tout le monde reste bien en vue ou que le zoom se fait sans accroc. Cela vous rappellera sans doute le mode cinématique sur iPhone.

D’ailleurs, il n’y a pas que ça : avec MasterCinema, la qualité vidéo fait un bond : on parle de vidéos en haute dynamique en 10 bits Rec.2020, ce qui veut dire plus de détails partout, surtout sur les écrans HDR.

Le mode Réalisateur, c’est pour ceux qui veulent pousser la prod mobile au niveau pro. Interface à la caméra pro, contrôles avancés, enregistrement Log pour travailler à fond en post-prod. Et le truc cool, c’est que ça marche nickel avec d’autres produits Xiaomi, comme la tablette Pad 6S Pro 12.4, qui se transforme en écran externe.

Pour ceux qui sont vraiment à fond, il y a le kit de photographie Xiaomi 14 Ultra à part. Poignée, étui spécial, boutons et leviers pour shooter, batterie de 1500 mAh supplémentaire embarquée et adaptateur pour filtre de 67 mm.

Il faut reconnaître que ces caractéristiques et autres fonctions s’adressent à une niche bien spécifique, souvent déjà fidèle à iPhone, plutôt qu’au grand public. À mon sens, c’est comme si Xiaomi lançait un défi : ils ne sont pas prêts à laisser à Apple le monopole de la vidéo professionnelle sur smartphone.

C’est une démarche opportuniste, sans doute. Pour ma part, j’aurais toutefois aimé que Xiaomi privilégie des fonctionnalités plus accessibles, plus immédiatement utiles au quotidien…

Cela dit, leur ambition est à saluer, à condition que les autres aspects ne soient pas délaissés. Cette stratégie me rappelle celle de Sony avec ses derniers modèles. Cependant, le fabricant japonais s’était trompé en mettant l’accent sur la vidéo professionnelle au détriment d’autres fonctionnalités basiques. Pour Xiaomi, cela ne semble pas être le cas, la vidéo professionnelle est un bonus, à prendre ou à laisser.

Rien à envier à Samsung ni à Apple

On aurait pu aussi parler de son écran, de ses performances ou de son look de dingue, mais on va garder un peu de mystère pour le test complet qui débarque dans quelques semaines. Les quelques minutes en mains ne permettent pas d’explorer tout ce qu’on aimerait.

Xiaomi a vraiment sorti le grand jeu avec ce Xiaomi 14 Ultra. Franchement, il envoie du lourd et n’a rien à envier à Samsung ou Apple.

On l’a déjà souligné, mais oui, le Xiaomi 14 Ultra, ça ne sera pas donné. Pour la version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, il faudra débourser 1499 euros. Et si vous voulez pousser l’expérience photo et vidéo encore plus loin, le kit de photographie Xiaomi 14 Ultra sera à vous pour 199 euros. Cependant, Xiaomi offre le kit aux acheteurs du 14 Ultra, ce qui permet d’abaisser un peu la facture finale. La sortie du produit est prévue pour le 19 mars.



