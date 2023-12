Pourquoi le prochain Xiaomi haut de gamme ne sortira sans doute pas en France

D'après les informations du site XiaomiUI, le Xiaomi 14 Pro ne serait pas prévu pour un lancement en France. Cependant, le Xiaomi 14 classique serait bel et bien de la partie.

Fin octobre, Xiaomi présentait en Chine sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Sans surprise, au moment de l’annonce, le constructeur chinois n’a communiqué que sur la sortie en Chine de ses deux nouveaux smartphones. Il faut dire que la marque a pris l’habitude d’annoncer d’abord la commercialisation de ses appareils sur son marché domestique, avant d’annoncer un lancement « global » dans les mois suivants.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en 2023 ?

Néanmoins, à en croire les informations dénichées par le site XiaomiUI, il semblerait que le constructeur fasse une exception cette année et ne compte pas lancer le Xiaomi 14 Pro en dehors du marché chinois.

Les équipes de XiaomiUI ont en effet eu accès aux dernières mises à jour poussées par le serveur OTA de Xiaomi. Ils ont alors découvert que la dernière mise à jour en date du Xiaomi 14 Pro en interne pour la future version européenne est la version « 1.0.0.4.UNBEUXM » tandis que la version à date pour la Chine est connue sous le numéro « V15.0.0.1.UNBMIXM ». Pour XiaomiUI, cela traduirait le fait que le constructeur aurait arrêté de mettre à jour HyperOS pour le Xiaomi 14 Pro en version globale, puisque le smartphone ne devrait pas être lancé en dehors du marché chinois.

Une autre donnée intrigue, puisque XiaomiUI a repéré que la dernière mise à jour d’HyperOS en version « globale » (comprendre en dehors de Chine) a été publiée par le constructeur le 23 octobre dernier. Ni une ni deux, là aussi le site spécialisé considère que cela s’explique par l’arrêt du développement d’HyperOS pour la version globale du Xiaomi 14 Pro.

Un Xiaomi 14 qui serait bel et bien à l’ordre du jour

Si ces différents éléments semblent tirer par les cheveux et que tout reste à prendre avec des pincettes, il semble cependant que cette affaire ne concerne que la version « Pro ». Le Xiaomi 14 standard est quant à lui bel et bien mis à jour, y compris pour sa future version globale, contrairement au Xiaomi 14 Pro : « Les tests de la version globale d’HyperOS sur le Xiaomi 14 continuent d’avancer et cela suggère que le Xiaomi 14 sera bien lancé mondialement ».

Il faudra encore patienter quelques semaines pour en savoir plus sur un potentiel lancement en France des nouveaux smartphones Xiaomi. Traditionnellement, c’est au cours du premier trimestre que le constructeur chinois lance ses smartphones haut de gamme en Europe. D’ici là , on pourrait par ailleurs avoir des nouvelles sur un potentiel Xiaomi 14 Ultra.