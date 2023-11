Le Xiaomi 14 Ultra aurait droit à un module photo sans compromis face à Samsung

Selon les informations du leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 14 Ultra devrait être doté d'un module photo à quatre capteurs, chacun de 50 mégapixels.

Sur smartphone, les constructeurs nous ont habitués aux compromis pour les appareils photo. Si le module grand-angle principal est généralement privilégié, avec un objectif doté d’une plus grande ouverture et un capteur mieux défini, les modules téléobjectif et ultra grand-angle proposent généralement des optiques moins lumineuses et des capteurs avec une plus faible définition.

Il semble cependant que Xiaomi ait décidé de ne favoriser aucun capteur pour son futur Xiaomi 14 Ultra, attendu en début d’année prochaine. Alors que le constructeur a dévoilé cette semaine ses Redmi K70, K70E et K70 Pro, après avoir annoncé en Chine les Xiaomi 14 et 14 Pro, il devrait présenter, dans les prochaines mois, son smartphone le plus haut de gamme, le Xiaomi 14 Ultra.

À son sujet, le leaker Digital Chat Station a partagé, sur le réseau social chinois Weibo, plusieurs informations concernant le module photo du modèle le plus premium, le Xiaomi 14 Ultra.

Dans sa publication, le leaker affirme que le Xiaomi 14 Ultra profitera de quatre caméras à l’arrière, toutes dotées d’un capteur de 50 mégapixels. Il précise par ailleurs que ces quatre modules auront droit à des longueurs focales différentes. Comme le rapporte Android Authority, il précise dans un autre message que Xiaomi intégrera un module ultra grand-angle x0,5, un appareil grand-angle x1, un téléobjectif x3,2 et un module avec téléobjectif périscopique x5. Une configuration qui n’est pas sans rappeler celle du Samsung Galaxy S23 Ultra lancé en début d’année.

Une ouverture variable pour le module photo principal

Par ailleurs, le leaker précise que le Xiaomi 14 Ultra sera doté d’un objectif à ouverture variable, permettant de passer d’une petite ouverture de f/4,0 et à une grande ouverture de f/1,6.

Pour rappel, les plus grandes ouvertures — avec un nombre plus petit — permettent de faire entrer davantage de lumière et sont plus adaptés pour les photos en basse lumière. Elles vont également permettre d’augmenter naturellement le flou d’arrière-plan, pour un bokeh créé non pas par des algorithmes, mais physiquement.

On imagine cependant que cette ouverture variable ne sera proposée que sur l’un des différents appareils photo intégrés au Xiaomi 14 Ultra, probablement le module grand-angle, traditionnellement privilégié par les constructeurs. C’était déjà le cas sur le Xiami 13 Ultra dont l’ouverture pouvait être réglée à f/1,9 ou f/4,0.

On en saura davantage sur le Xiaomi 14 Ultra lors de sa présentation officielle. Le smartphone devrait être présenté officiellement dans les prochains mois. Pour rappel, le Xiaomi 13 Ultra avait quant à lui été annoncé en avril dernier. Cependant, Xiaomi semble avoir avancé son calendrier cette année en dévoilant d’ores et déjà les autres Xiaomi 14.