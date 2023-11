Xiaomi Redmi K70 et K70E officialisés : à l’assaut du rapport qualité/prix

Plein d'annonces du côté de Xiaomi ! Parmi elles, la présentation des Redmi K70 et K70E. Le premier pourrait sortir en France sous le nom de Poco F6. Deux modèles aux rapports qualité/prix qui semblent assez impressionnants.

Lors d’une conférence qui s’est déroulée ce 29 novembre en Chine, Xiaomi a présenté sa Redmi Watch 4, ses Redmi Buds 5 Pro ainsi que le Redmi K70 Pro. Mais ce dernier n’était pas le seul smartphone annoncé : à ses côtés, il y avait le K70 et le K70E.

Xiaomi K70 : la puce d’un haut de gamme, mais pas le prix

L’objectif du K70 est clairement de proposer de grosses performances pour un prix abordable. On s’en rend compte dès le SoC : il s’agit du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, avant-dernière puce de la marque dédiée aux modèles haut de gamme. Gravé en 4 nm, il est épaulé par un GPU Adreno. Quant au stockage, plusieurs versions sont disponibles :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

12 Go de RAM et 512 Go de stockage ;

16 Go de RAM et 1 To de stockage.

L’écran est un dalle de 6,67 pouces avec une définition de 3200 par 1440 pixels. Pas d’Oled, mais seulement du LCD avec un rapport de contraste de 5 000 000 : 1. Le taux de rafraîchissement peut logiquement monter à 120 Hz. Aussi, Xiaomi indique un pic de luminosité à 4000 cd/m² sur le Redmi K70.

Le constructeur a également mis du muscle sur la charge : 120 W pour recharger une batterie de 5000 mAh. Enfin sur la partie photo, on trouve un capteur photo principal de 50 Mpx ou encore un capteur selfie de 16 Mpx. On peut supposer qu’il y a de plus un ultra-grand-angle ainsi qu’un macro au dos de l’appareil.

Le Xiaomi Redmi K70 est disponible en noir, blanc, vert et violet et est vendu en Chine à partir de 2499 yuans, soit 321 euros selon le cours actuel. On s’attend à ce qu’il sorte dans quelques mois en France sous le nom de Xiaomi Poco F6, suite du Poco F5.

Xiaomi Redmi K70E : quelques concessions, quelques yuans en moins

Ce Redmi K70E est, semble-t-il, une version plus abordable du K70, qui fait quelques concessions techniques pour y arriver. Tout d’abord, la puce n’est pas la même : il s’agit ici du Dimensity 8300-Ultra de MediaTek, gravée en 4 nm et épaulée par un GPU Mali G615-MC6. Les versions avec les différentes capacités de RAM et de stockage sont similaires, en LPDDR5X et en UFS 4.0 toujours.

L’écran est là encore d’une diagonale de 6,7 pouces, mais avec une définition de 2712 par 1220 pixels. Le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz toujours, mais la luminosité maximale n’atteint « que » 1800 cd/m². Si la batterie gagne 500 mAh pour arriver à une capacité de 5500 mAh, elle est limitée à 90 W, ce qui reste très correct au vu du marché.

Au niveau de la photo, c’est d’un capteur principal de 64 Mpx que le Redmi K70E dispose, avec un capteur selfie de 16 Mpx, ainsi (on le suppose) que d’un capteur macro et un capteur ultra-grand-angle. Le Xiaomi Redmi K70E est disponible en Chine dans les coloris noir, blanc et vert, à partir de 1999 yuans, soit 257 euros selon le cours actuel. On ne sait pas s’il sortira en France : c’est la première fois que Xiaomi sort une version « E » de ses Redmi K.