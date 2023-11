Cette nouvelle montre de Xiaomi s’inspire des Apple Watch et Pixel Watch, à prix cassé

Xiaomi a présenté sa Redmi Watch 4, une montre connectée à bracelet interchangeable avec suivi GPS et écran carré pour un prix de moins de 70 euros HT à son lancement.

À l’occasion du lancement de sa gamme de smartphones Redmi K70, Xiaomi a dévoilé ce mercredi, en Chine, sa nouvelle montre connectée sous la gamme Redmi, la Xiaomi Redmi Watch 4.

Comme on pouvait s’en douter avec les visuels déjà partagés par le constructeur, la montre semble s’inspirer aussi bien de l’Apple Watch que de la Google Pixel Watch. Pour la première inspiration, on peut notamment citer le format carré de la montre, avec une conception en métal brossé et un écran rectangulaire. La Redmi Watch 4 profite ainsi d’une dalle Amoled de 1,97 pouce de diagonale pour une définition de 30 x 450 pixels. Xiaomi annonce par ailleurs une luminosité maximale de 600 cd/m², bien inférieure aux 2000 cd/m² de l’Apple Watch Series 9.

Toujours du côté de l’écran, la Redmi Watch 4 est compatible avec plus de 200 cadrans et dispose d’un mode d’affichage always-on.

L’inspiration provenant de Google se reflète quant à elle sur le système d’accroche de bracelet de la Redmi Watch 4. La montre embarque un système de changement de bracelet à la volée, sans cornes extérieures. De quoi permettre d’adopter aussi bien un bracelet en silicone qu’en cuir, en tissus ou en maillage milanais. Comme ses deux concurrentes américaines, la montre de Xiaomi est par ailleurs équipée également d’une couronne rotative.

Une montre au suivi de sport et santé complet

Du côté des fonctions de santé, la Redmi Watch 4 embarque un capteur de fréquence cardiaque, un gyroscope, un accéléromètre et un oxymètre. Elle profite par ailleurs d’un suivi de géolocalisation pour l’activité sportive avec une compatibilité GPS, Galileo, Glonass, QZSS et Beidou.

La montre promet par ailleurs une compatibilité pleine et entière avec l’écosystème Xiaomi grâce à l’intégration du système HyperOS. Elle pourra cependant être utilisée aussi bien avec un smartphone Xiaomi qu’avec un iPhone ou n’importe quel téléphone Android.

Enfin, concernant l’autonomie, Xiaomi annonce une batterie de 470 mAh permettant jusqu’à 10 jours d’utilisation en affichage always-on, 20 jours en mode classique et 30 jours en mode économie d’énergie.

La Xiaomi Redmi Watch 4 est pour l’instant annoncée uniquement pour la Chine. Elle y est proposée en deux coloris, noir ou blanc, à partir de 499 yuans, soit 64 euros HT. On ignore encore quand elle sera disponible pour la France. Signalons cependant que la version précédente, la Redmi Watch 3, était arrivée en Europe trois mois après son lancement en Chine, à un tarif de 150 euros.